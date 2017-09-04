На Минск обрушился ливень со шквалистым ветром

На Минск обрушился ливень со шквалистым ветром10
- 4.09.2017, 19:50
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Сильный ветер сносит остановки и валит деревья.
Шквалистый ветер повалил в Минске остановочный пункт на людей на ул. Брыля. Три человека пострадали.
Об этом tut.by сообщил заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский.
На место происшествия выбыли спасатели и скорая помощь.
Упавшими деревьями были повреждены авто по ул. Балтийской, ул. Цнянской, ул. Гикало.
В Партизанском районе по ул. Подлесная дерево упало на жилой дом. Там тоже понадобилась помощь спасателей. О пострадавших не сообщается.
@tutby , Михалова ,Льва Сапеги pic.twitter.com/Kq2nplyzVQ— NSH (@theladynadia) 4 September 2017
Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. А в ГАИ призывают всех участников дорожного движения проявить осторожность.
Как ранее сообщал Charter97.org, из-за дождей трамваи перестали ходить в Зеленый луг.