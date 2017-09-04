На Минск обрушился ливень со шквалистым ветром 10 4.09.2017, 19:50

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Сильный ветер сносит остановки и валит деревья.

Шквалистый ветер повалил в Минске остановочный пункт на людей на ул. Брыля. Три человека пострадали.

Об этом tut.by сообщил заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский.

На место происшествия выбыли спасатели и скорая помощь.

Упавшими деревьями были повреждены авто по ул. Балтийской, ул. Цнянской, ул. Гикало.

В Партизанском районе по ул. Подлесная дерево упало на жилой дом. Там тоже понадобилась помощь спасателей. О пострадавших не сообщается.

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности. А в ГАИ призывают всех участников дорожного движения проявить осторожность.

Как ранее сообщал Charter97.org, из-за дождей трамваи перестали ходить в Зеленый луг.