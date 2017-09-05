«Готовы стать перед бульдозерами»: Гомельчане вышли на стихийный митинг 5.09.2017, 8:02

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Жители улицы Кожара в городе над Сожем взбунтовались против чиновников.

На улице Кожара в Гомеле состоялось собрание жителей района, высказавшееся против строительства многоэтажных жилых домов, парковок и банка — на месте «зеленой зоны», сообщает фото gomel.today.

Зелень — не для всех

Уплотнительная застройка стала реальностью и в жизни Гомеля. Одновременно гомельчане все чаще выступают против планов «потесниться» в пользу коммерческих застройщиков.

Утром 4 сентября во дворе дома Кожара, 1 собралось около полусотни человек. Вопрос на повестке дня был один — остановить строительство, намеченное на расположенной здесь зоне зеленых насаждений. Фактически — в сквере.

Совсем недавно жителям стало известно — на его месте еще в январе 2017 года было решено построить целый комплекс сооружений. Согласно имеющейся на руках у жителей архитектурно-планировочной концепции, тут предполагается возведение двух многосекционных жилых домов — 11-ти и 14-этажного, парковки и платной автостоянки на 300 мест и парковки на дворовой территории на 129 мест. Также запланировано возведение пристроенного здания под различные коммерческие заведения и филиал банка. Комплекс этих корпусов вытянется буквой «Г» почти по всей нынешней «зеленой зоне» от гостиницы «Турист» до перекрестка улицы Кожара с Советской. Общая площадь застройки — свыше 2 гектаров.

Участок, отведенный под застройку, представляет собой по-своему уникальный для городского ландшафта уголок живой природы. Ранее тут находилось деревянное здание Гомельского аэропорта, потом были проложены дорожки и высажены аллеи. Не так давно в густых елях даже поселилась сова.

Жители предполагают, что в ходе строительства большинство деревьев будет вырублено, большая часть зеленых лужаек — уничтожена. Однако в архитектурной концепции утверждается, что социальные стандарты и уровень озеленения будут соблюдены. Как такое может быть?

Дело в том, что тут предполагается применение некоторых элементов аля «таун-хаус». Подъезды домов будут иметь отдельные выходы к изолированным площадкам, на которых обещано обустроить детские и спортивные сооружения и разбить газоны. Однако все эти блага предназначены только для жильцов элитных домов. Жители района доступа к ним иметь не будут. Также очевидно, что сохранить большинство существующих деревьев на этой территории будет проблематично.

Возмущенные жители сразу же создали инициативную группу, в которую на сегодняшний день уже вошло более сотни человек.

«Мы готовы стать перед бульдозерами...»

Выступавшие на собрании люди напоминали, что многие деревья были посажены здесь самими жильцами при заселении дома в начале 70-х годов. Одна из женщин даже принесла семейную фотографию, подтверждающую это. Говорилось и о том, что сегодня площадки под застройку намеренно выбираются посреди жилых массивов в ущерб людям, детским площадкам и зеленым насаждениям, только потому, что здесь уже имеются построенные ранее коммунальная инфраструктура и коммуникации. При этом во многих недавно возведенных по соседству зданиях значительная часть квартир остается пустовать. В качестве примера жильцы ссылались на расположенный рядом дом «улучшенной планировки» по улице Головацкого. По мнению жителей, это значит, что организаторы и нового строительного проекта на Кожара ставят перед собой вовсе не задачу обеспечить людей жильем — но прежде всего извлечение прибыли.

Предназначенный под застройку сквер являлся любимым местом отдыха местных жителей, особенно — с детьми. Почти все выступавшие жаловались, что подрастающему поколению и так негде гулять — детских городков, спортивных площадок и просто пространства для игр в районе катастрофически не хватает. В доме № 1 по улице Кожара, прозванном за свою длину «Китайской стенкой», проживает немало представителей старой интеллигенции, поэтому выступления некоторых были насыщены яркими образами и метафорами.

Член инициативной группы Людмила в шутку сказала: «Наш дом не случайно называется Китайской стенкой — «враг» здесь не пройдет». Она же предложила назвать сквер именем Героя Советского Союза Ильи Кожара, командира Гомельского партизанского соединения. Активистка инициативной группы Ольга, комментируя решение о вырубке сквера, добавила: «Наши дети росли вместе с деревьями в этом сквере. Они что — хотят подрубить корни всей нашей жизни?»

Юрий Глушаков, координатор гомельской организации Белорусской партии «Зеленые» (БПЗ) сказал:

— К сожалению, живем в такое время — интересы людей все чаще приносятся в жертву потребностям большего бизнеса. В последние годы на территории округа закрыта больница строителей и средняя школа № 16, а на месте зеленых зон строятся банки. Однако люди, самоорганизуясь и солидарно выступая, вполне могут отстоять свои права.

В качестве примера активист привел соседний бульвар Строителей. В 2012 году на улице Кожара (четная сторона) в ходе реконструкции бульвара была намечена вырубка десятков деревьев. Активисты БПЗ и Оргкомитета Белорусского социального движения «Вместе» («Разам») вместе с местными жителями собрали тогда сотни подписей против. Администрация Железнодорожного района пошла на встречу людям и уничтожение зеленых насаждений было остановлено. Еще ранее жителям улицы Волгоградской в Советском районе удалось предотвратить уплотнительную застройку в своих дворах. В 2015-2016 годах жильцы улицы Тимофеенко и Юбилейной на «Старом Аэродроме» также смогли приостановить аналогичные проекты под своими окнами.

Также, по некоторым данным, на этой территории сквера на улице Кожара могут находится захоронения немецких солдат времен Второй мировой войны.

Сегодня активисты инициативной группы ведут сбор подписей против данного строительства. При этом участники этого движения занимаются не только голым отрицанием, но готовы представить властям свой альтернативный план развития района и обустройства сквера. В частности, жильцы готовы принять участие в субботниках по благоустройству, провести сбор средств на детский городок, спортивную площадку и бюст Илье Кожару.

На сходе присутствовала также Светлана Гольдаде, бывшая председателем Гомельского горисполкома в смутные 90-е.

Даже в Генеральном плане развития г. Гомеля признается, что на сегодняшний день уровень озеленения нашего города не соответствуют нормативам. Аналогичные выводы были сделаны недавно в ходе специального расследования и гомельской прокуратурой.

По итогам собрания жильцов в администрацию Центрального района будет подано обращение. Члены инициативной группы намерены также обратиться во всевозможные инстанции — от «Красного Креста» до администрации Лукашенко. В случае же, если их не услышат, люди говорят: «Мы готовы встать и перед бульдозерами...» Однако жители микрорайона все же надеются, что власти города прислушаются к их мнению, и площадка для строительства нового коммерческого жилья и банка будет выбрана в другом месте — а не в зеленой зоне, где они гуляют с детьми...