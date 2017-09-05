В Борисове родители будут платить за график «под Колю» 4 5.09.2017, 12:53

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Фото: Reuters

За нахождение в школе до 8.30 утра решили брать плату.

На днях в группе «Типичный Борисов» «ВКонтакте» появилось объявление из одной из школ: родителям сообщают, что будут работать платные утренние продленки. За полтора лишних часа в школе (с 7.00 до 8.30) с родителя возьмут 2,36 рубля, за час (с 7.30 до 08.30) — 1,88 рубля.

Комментаторы в соцсетях шутят, что это неплохой способ заработать на более позднем начале уроков — многие школы Беларуси перешли в этом году на новый график.

— Эти платные услуги — не нововведение этого года, они существуют уже несколько лет, — объяснили tut.by в отделе образования, спорта и туризма Борисовского райисполкома.

На сайте отдела образования, к слову, вывешен прейскурант цен на платные услуги, правда, еще февральский, с прошлого учебного года.

— Расценки утверждены отделом образования, мы их скоро обновим на сайте. Участие в платных группах — добровольное. Если родители не хотят платных групп, организуются бесплатные.