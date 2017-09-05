Светлана Алексиевич получила награду имени Станислава Винценца 1 5.09.2017, 18:33

Лауреат Нобелевской премии удостоена награды за популяризацию культуры Восточной Европы.

Светлана Алексиевич стала лауреатом награды «Новая культура-новой Европы» им. Станислава Винценца (польский прозаик и эссеист), передает «Белсат».

Награда вручается в рамках Экономического форума, который традиционно проходит в польском городе Крыница-Здруй.

Лауреатом награды может стать лицо или учреждение, которое популяризирует культуру Центральной и Восточной Европы. Размер вознаграждения – 40 000 польских злотых (около € 9500).