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В октябре подорожают почти все услуги ЖКХ

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  • 5.09.2017, 18:46
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Фото: tut.by

В следующем месяце белорусам придут новые жировки.

Почти все коммунальные услуги — отопление, газ, свет, техобслуживание и капремонт дома, вода, канализация и ТО лифта — подорожают с 1 сентября. Цены проиндексируют примерно на 8%. По новым тарифам заплатим в октябре, передает vgr.by.

Так, одна Гкал тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения будет стоить 16,9259 рубля (было 15,6722 рубля).

Повысятся тарифы на электроэнергию. Жильцы квартир с электроплитой заплатят 0,1094 рубля, с газовой — 0,1287 рубля за 1 кВт*ч. Следующие 150 кВт*ч обойдутся дороже на 30 % — 0,1422 и 0,1673 рубля за 1 кВт*ч соответственно. Всё остальное — по тарифу на полное возмещение (сейчас он равен 0,19 рубля за 1 кВт*ч). Также вырастут цены на природный газ (постановление Совмина от 24 августа 2017 года № 641).

Кроме того, с 1 сентября изменятся тарифы на техобслуживание и капремонт дома, воду и канализацию, ТО лифта. Есть проект решения, но оно пока не подписано. Размеры стоимости остальных услуг ЖКХ — вывоз мусора, уборка и освещение в подъездах, электроэнергия на движение лифта — пока останутся прежними, сообщили в КУДП «Единый информационный расчетно-кассовый центр».


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