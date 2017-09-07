Операция под прикрытием «Запад-2017» 27 Владимир Халип

7.09.2017, 7:32

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Учения в Беларуси - это знак начала, точка отсчета.

Чужие войска вступают в Беларусь. Все почти пристойно: совместные учения. Боевое братство и все такое. Каждому известно – коварный враг стоит у ворот. А потому мы снова в одном окопе. Известное дело, союзники. Точнее, старший брат и младший на подхвате. Вместе – страшная сила.

А по рельсам грохочут составы. На платформах танки, самоходки, штабные машины. Будто и вправду где-то война. Да вот тут, совсем рядом. Без остановок – на фронт. Воинским эшелонам не видно конца. И это безумие длится более полугода. Сколько войск введено? Сколько их возвращено в Россию? Не похоже, чтобы кто-то все это считал. Или был намерен. А зачем? Приказ и точка.

А на лесной дороге под Борисовом задержали активистку Наталью Горячко. Пыталась проведать сына – он, солдат срочной службы, тут на учениях. Задерживали женщину российские военные. Передали каким-то типам в штатском. Представиться или хотя бы ответить на обычный вопрос не пожелали. Как положено, задержанную на всем пути сопровождал российский мат. Учения еще не начались, но солдафонство и беспредел крепчают поминутно. Белорусам поспешили напомнить о жизни в оккупации. Чтобы ясно было, кто тут хозяин и чья это власть.

Никогда еще будто бы заурядные учения не вызывали такого информационного бума. И это неспроста. Российская сторона возмущена до крайности. Почему западная пресса вдруг подняла такую волну по поводу невинных и к тому же плановых учений? А тут еще подтянулись видные политики. Встревожились военные. Командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес напрямую заявил о намерениях тех, кто замыслил столь одиозные в нынешних условиях маневры: «Это троянский конь. Они говорят: мы просто проводим учения. А потом вдруг перебросят всех этих людей в другом направлении».

Таких возможных направлений сегодня предостаточно. Балтийские страны не на шутку обеспокоены безопасностью своих границ. На этот счет у них большой опыт. Не меньше тревог и у соседей южных. Украина имеет достаточно оснований не воспринимать передислокацию путинских солдат в качестве сугубо транспортной проблемы.

И случайно ли голоса встревоженных соседей вызывают у кремлевских правителей такую бурную вспышку праведного гнева. Кто только не возмущался там необоснованными упреками и более чем странными догадками. Последним отметился на этом фронте генерал-лейтенант Фомин, заместитель российского министра обороны: «Ни одна из этих парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью, что уже не раз подтверждалось официальными лицами как Российской Федерации, так и Республики Беларусь». Серьезный аргумент!

Прав генерал – ну чего привязались к этим рядовым и совершенно прозрачным ученьям. Нет тут никакого потаенного замысла. Кто вздумал заподозрить истинных сторонников устойчивого мира и защитников всех слабых и обиженных в противостоянии с Европой? Какой там прорыв в Украину или аншлюс Беларуси!.. Сказано же четко: всего какие-то три тысячи военных примут участие в ученьях с российской стороны. Обычная же встреча братьев по оружию. Потренируются на полигонах. Проведут разбор учений. Выпьют по глотку, как положено солдатам. И вернутся туда, где им быть положено.

Как бы ни клялись генералы, что никакого подвоха нет и в помине, безмятежных настроений пока не предвидится. Все тут окутано тьмой и туманом. Не стыкуются публично объявленные цифры. Концы с концами не сходятся. А тут еще один из штабистов, проявляя рвение, внезапно проболтался: учения будут проходить на огромной территории – от Кольского полуострова до Калининградской области. И действительно, по всему этому пространству в августе замечено небывалое передвижение российских войск.

Правитель прав: Россия не покинет Беларусь. Только совсем не потому, что ее солдаты вознамерились вдруг нас от кого-то защитить. Наша земля позарез нужна восточному соседу как плацдарм для броска в Европу, как вечное поле битвы между Западом и Востоком.

И Кремль, успешно запутавший в своей вязкой паутине бутафорского генералиссимуса и его более чем странное окружение, почти уверен, что спецоперация по принуждению к беспрекословной дружбе тут пройдет легко и просто, без эксцессов. Аншлюс будет столь мягким, что никто и не заметит момента поглощения. И в чем тут сомневаться? Открытая граница. Власть, которая готова сокрушить своих же граждан даже за пассивное сопротивление российской агрессии. Но самое главное – зыбкий суверенитет, который этой властью продается за гроши.

Всем известно, что у здешнего режима большие трудности с валютой. Взаймы уже никто давать не хочет. А на обслуживание государственного долга ежегодно требуются миллиарды. И вдруг Россия, у которой правитель с большим трудом выбивает иногда какие-то подачки, выдает ему в долг 700 миллионов долларов. С чего бы такая внезапная щедрость? Да все более чем просто.

Минувшим летом российская Дума без проблем ратифицировала договор о совместной обороне воздушного пространства Беларуси. А это уже реальная возможность законного проникновения в страну. Белорусам уже не принадлежит их небо. Точнее, принадлежит не только им. А кто же станет защищать чье-то воздушное пространство, если под ним – фактически чужая территория. Стоит ли сомневаться, что при таком подходе немного остается времени и до совместной охраны западной границы.

С этим режимом все понятно. Но зачем нужна белорусам эта более чем странная защита со стороны наглых и разнузданных зеленых человечков, которые ведут себя непредсказуемо - то прокатятся бронеколонной по улицам Бреста, то вдруг с оружием в руках вломятся в витебский трамвай? Кому-то спокойнее и легче стало жить в этой стране после того, как российские войска отработали здесь ядерный удар по Варшаве, прорыв в Сувалкский коридор или посадку транспортных самолетов на шоссе под Минском? Кто-то еще уверен, что такие фокусы остаются без последствий?

Совместные учения – это термин для всевозможных лохов, наших и зарубежных. А по сути, это обычная спецоперация. Как и все прежние подобные маневры. После каждого очередного появления этих людей в зеленом суверенитета у нашей страны становится все меньше. О здешней армии и говорить не приходится – она уверенно сползает на уровень Белорусского военного округа. Недовольства этим пока никто не проявил.

А российские войска продолжают прибывать. Расползаются по всей Беларуси. Не какие-нибудь зеленые новобранцы – отборные части, испытанные в горячих точках. Они знают, чего от них ждут на этих будто бы маневрах. И подлейшая история со скандальным задержанием матери белорусского солдата уже не выглядит всего только досадным инцидентом. Ничего случайного. Это знак начала. Точка отсчета.

Если бы акцию провели местные – никто бы не удивился. Тут схватить человека и даже осудить ни за что – норма жизни. Но задержание гражданки Беларуси совершали солдаты чужой армии. А это уже совсем другая история. Такого не было у нас со времен войны.

Задержат ли человека в лесу, на полевой дороге или в центре города, потребуют пришельцы аусвайс или обложат русским матом – это в любом случае возвращение туда, где мы уже были. Снова тут господствуют чужие. Оккупация с востока, с запада или даже с Марса никаких отличий не имеет. Она все так же беспросветна и омерзительна до крайности. Когда наступают такие времена, это означает только одно: надо защищать свой дом, свою страну.

И не прозевать момент, после которого будет уже поздно.

Владимир Халип, специально для Charter97.org