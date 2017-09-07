Василий Береснев: Патриоты Беларуси есть в каждом коллективе 7.09.2017, 14:31

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Василий Береснев

Их мобилизация сыграет важную роль в проведении Акции предупреждения.

Такое мнение в интервью сайту Charter97.org высказал представитель Белорусского Национального Конгресса в Орше Василий Береснев.

- До официального начала военных учений «Запад-2017» остаются считанные дни. В чем, по вашему мнению, их опасность для Беларуси?

- Присутствие иностранных войск на территории суверенного государства всегда представляет опасность. В условиях в нашем регионе войны между Россией и Украиной, скопления у северных границ Украины значительного контингента российских войск - это все в сумме чревато последствиями.

У значительной части белорусов нет доверия к восточному соседу, потому что раз он сотворил такое с суверенным государством Украиной несколько лет назад, то и Беларусь должна быть настороже.

Правительство Беларуси, конечно, подыгрывает России в некоторых вопросах, так как им уже деваться некуда. Идти на попятную в условиях экономической зависимости Лукашенко не готов.

- Многие эксперты считают, что учения «Запад-2017» могут закончиться тихой оккупацией нашей страны...

- Это один из вероятных вариантов развития событий, поэтому общественности, патриотам Беларуси, мировому сообществу нужно быть начеку. От российского руководства можно ожидать чего угодно.

- На ваш взгляд, как белорусам противостоять подобным планам Кремля?

- Сегодня гражданское общество может многое сделать. Нужно открыто говорить про учения, их опасность, просвещать людей, проводить акции, как, например, минская Акция предупреждения 8 сентября.

Я думаю, что есть немало патриотически настроенных людей в вооруженных силах, милиции, общественных организациях, трудовых коллективах, которые не хотят, чтобы наша страна попала под власть соседнего государства. Нужна мобилизация, подъем патриотизма в дни проведения учений. Они будут играть важную роль.

Государственная политика у нас идет в старом русле, она привязана к внешнеполитическому курсу РФ, поэтому общественные формирования в эти дни могут сыграть крайне важную роль.

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».