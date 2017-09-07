закрыть
7 сентября 2017, четверг, 18:01
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: Гродненский офицер ездит в машине с триколором

22
  • 7.09.2017, 17:19
  • 3,839

Подполковник снял лукашенковский флаг, а на его место повесил флаг РФ.

Необычную ситуацию сумел снять корреспондент Hrodna.life 7 сентября. Около Штаба армии на улице Ленина подполковник Вооруженных сил Беларуси cпрятал лукашенковский флаг, а под стекло повесил флаг России.

Офицер объяснил, что таким образом он «встречает гостей» из России, которые приедут на учения «Запад-2017».

Номера автомобиля могилевские. Кроме флага у него на сиденье висела кепка с надписью "РОССИЯ".

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


Мнение

Осень клептократа
Осень клептократа Андрей Пионтковский
Что скрывают архивы?
Что скрывают архивы? Дмитрий Дрозд
Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі


Интервью

Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Леонид Заико: Суперкомбайн пожнет самого Лукашенко
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать