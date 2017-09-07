Видеофакт: Гродненский офицер ездит в машине с триколором 22 7.09.2017, 17:19

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Подполковник снял лукашенковский флаг, а на его место повесил флаг РФ.

Необычную ситуацию сумел снять корреспондент Hrodna.life 7 сентября. Около Штаба армии на улице Ленина подполковник Вооруженных сил Беларуси cпрятал лукашенковский флаг, а под стекло повесил флаг России.

Офицер объяснил, что таким образом он «встречает гостей» из России, которые приедут на учения «Запад-2017».

Номера автомобиля могилевские. Кроме флага у него на сиденье висела кепка с надписью "РОССИЯ".

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».