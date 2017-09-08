С «Адмирала Кузнецова» «убежали» все истребители 9 8.09.2017, 19:03

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Российские истребители не могут взлететь с палубы авианосца.

Российские истребители с авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» были переброшены на сушу из-за неспособности взлететь с палубы корабля, сообщает The Times со ссылкой на свои источники.

В частности, источник в оборонном ведомстве сообщил, что большая часть самолетов, которые были на российском авианосце, были переброшена на базу в Сирии, так как они столкнулись с трудностями при взлете в условиях моря.

Это обусловлено как ограниченным числом летчиков, способных взлетать и садиться в сложных условиях авианосца, так и отсутствием катапульт на корабле (характерные для большинства типов западных авианосцев, но не применялись на советских авианесущих крейсерах - прим.).

«На спутниковых снимках, сделанных 20 ноября и опубликованных на этой неделе журналом IHS Jane's, видно восемь российских Су-33 и один МиГ-29 на кремлевской базе Хмеймим в провинции Латакия на западе Сирии. Эти самолеты входили в авиационную группу на борту «Адмирала Кузнецова», - цитирует статью Inopressa.

Источник сказал, что после развертывания, большая часть российских самолетов была переброшена на сушу, «ведь стало понятно, что взлетать с моря у них получается плохо». Источники сообщают, что россиянам не удается проводить масштабные ударные операции с помощью своего единственного авианесущего крейсера.