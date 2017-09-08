Владимир Некляев: Нашу землю есть кому защищать! 8.09.2017, 19:31

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Владимир Некляев

Пример наших предков показывает, что белорусы готовы бороться за свободу и независимость своей страны.

На Октябрьской площади Минска сегодня проходит Акция предупреждения против военных учений «Запад-2017». Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев рассказал, почему белорусам важно выходить на подобные акции.

- Говорят, что вы пришли на акцию сразу из аэропорта?

- Да, я прямо из аэропорта. Прилетел из Польши, где проходил международный Экономический форум. Нужно было бы, конечно, остаться еще на день из-за очень важных встреч, но я поменял билет и прилетел, потому что быть здесь, на акции, важнее.

- Почему важно сегодня быть здесь?

- У нас есть опыт Украины и этого достаточно для того, чтобы остерегаться самых негативных последствий «Запада-2017» кто бы что ни говорил. Кстати, со мной в Крынице-Здруй, где проходил форум, был известный российский экономист и политолог Андрей Илларионов. Он другого слова, кроме как аннексия, про то, что происходит со стороны России по отношению к Беларуси, не употребляет.

Я ему говорю: может, найдем какое-то другое слово, а он: «Ну, а как еще можно назвать присоединение большим государством маленького?».

Я считаю, что сегодня у России нет сил, но, как говорится, хочешь мира — готовься к войне.

Не только к войне с пулеметами, но и к духовной, мужественной борьбе за свободу и независимость своей страны.

Глядя, как гордо маршируют по нашей земле уже те части, которые на сегодняшний день приехали в Беларусь, я считаю, что нужно сказать, а точнее показать, что здесь есть кому нашу землю защищать. В этом прежде всего идея сегодняшней акции.

По-большому счету, эти протестные акции не меньше нужны власти, чем они нужны белорусам. Потому что нам будет плохо, а им еще хуже.

- А почему акция проходит именно 8 сентября?

- Сегодня же День белорусской воинской славы. Все должны знать, что в этот день, уже 503 года назад, под Оршей на Крапивенском поле 30-тысячное войско ВКЛ победило Московское, которое почти в три раза превосходило его по количеству. Это была блестящая военная победа: тактически, стратегически. Она выявила талант тех людей, которые полтысячи лет на этой земле жили и делали тоже самое, что выпало делать нам: защищали эту землю, которая называется Родиной. Наши предки победили и оставили нам землю.

Мы имеем очень богатую историю, великие личности. Мы можем всем этим гордиться! К сожалению, это очень тяжело доходит до наших людей по той причине, что работает советская пропаганда, причем с двух сторон: из российской и лукашенковской администраций. Они долдонят, что все началось, когда мы стали с Россией в СССР жить. Нет, это неправда, все началось значительно раньше. И мы должны этот путь продолжать.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-репортаж с Акции предупреждения.