Николай Статкевич: 20 октября в Беларуси пройдет «Марш рассерженных белорусов — 2.0» 8.09.2017, 20:53

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Николай Статкевич

Нас выйдут многие тысячи.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич выступил перед собравшимися сегодня на Октябрьской площади Минска участниками Акции предупреждения:

- В эти дни наша столица празднует свое 950-летие, нашей государственности более чем 1000 лет, у нас было свое государство и мы его вернули. Потому что в каждом поколении были люди, которые ставили судьбу своей страны - выше своей судьбы, жизнь своего народа - выше своей собственной жизни. Пока есть патриоты – нация живет. Если нет тех, кто встает на защиту своего народа – он исчезает и уступает дорогу другим народам. Спасибо за то, что вы пришли, пока мы тут есть – Беларусь будет жить.

Беларуси вновь угрожает опасность. На нашу землю пришли российские военные. Они будут учиться воевать с нашими соседями, с которыми мы веками жили в мире: c Украиной, Польшей, Литвой и Латвией. Россия может нас не спросить, тем более они не будут спрашивать у своей марионетки Лукашенко. Россия может втянуть нас в ужасный военный конфликт. Мы должны сказать свое «нет».

Я благодарен тем, кто выходил на акции в июне и июле: мы показали всей международной общественности об угрозе российской агрессии. У нас многое получилось. Мы привлекли внимание к этой проблеме, все наблюдают за этими учениями. Россия уже пробует оправдываться, есть большие шансы, что они заберут свои танки и уберутся отсюда. Но также есть опасность того, что они могут оставить тут свои войска, свою военную технику, чтобы использовать ее против нашей независимости. Сегодня мы показываем то, что мы против этих учений, что мы не позволим втянуть нас в конфликт. Если люди увидят, что угроза существует, то нас тут будут не сотни – нас выйдут многие тысячи.

Николай Статкевич объявил следующую акцию протеста — 20 октября в Беларуси пройдет «Марш рассерженных белорусов — 2.0»

Сайт Charter97.org вел онлайн-репортаж с Акции предупреждения.