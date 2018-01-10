Польша покупает электроэнергию у соседей, но c БелАЭС не будет 4 10.01.2018, 13:19

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Больше всего электроэнергии Польша покупает в Швеции, на втором месте - Литва.

Польша потребляет все больше электроэнергии и все больше покупает ее за рубежом. В прошлом году страна импортировала больше электричества за последние 30 лет - так следует из данных порталу Wysokienapięcie.pl, сообщает «Польское радио».

«Частично это потому, что энергия у соседей стоит дешевле», - говорит экономист, руководитель Ягеллонского института Мартин Рашковски (Marcin Roszkowski):

- Наша энергетика, которая опирается на уголь, к сожалению, становится все дороже, а во-вторых, у нас сильно сокращаются возможности по производству дополнительной мощи на основе угля.

Больше всего электроэнергии Польша покупает у Швеции, на втором месте - Литва, на третьем - Украина и Германия. В Германии электроэнергию производят из атома, бурого угля, зимой из ветряков, а летом - из фотоэлектрических установок. В Скандинавии преобладает производство электричества c дешевых гидроэлектростанций.

В апреле прошлого года польский Сейм принял решение не импортировать электроэнергии с будущей белорусского АЭС в Островце.

Несмотря на недостатки, Польша также продает электроэнергию за границу. 45% всего экспорта приходится на Германию. На следующих местах Чехия и Словакия.