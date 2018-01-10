Белорусский рубль ослаб к трем основным валютам 1 10.01.2018, 13:45

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Доллар дорожает уже шестые торги подряд.

На валютных торгах в Минске 10 января американская валюта, евро и российский рубль подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подорожал на Br0,0042 до Br2,0146 (9 января - Br2,0104 за $1).

Евро стал дороже на Br0,0044, его курс составил Br2,4059 (9 января - Br2,4015 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0191 до Br3,5423 за 100 российских рублей (9 января - Br3,5232 за 100 российских рублей).