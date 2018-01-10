Крах мечты Лукашенко о «белорусской нефти» 26 10.01.2018, 13:58

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Льнопереработка обернулась для Беларуси огромными убытками.

2017 год принес разочарование в льнопереработку и окончательно вогнал отрасль в депрессию. Выполнение задач, поставленных Александром Лукашенко, обернулось огромными убытками.

Лукашенко глубоко озабочен проблемами в льняной отрасли почти все время своего правления. Еще в 2004-2006 годах большие деньги были выделены на осуществление программы по развитию льноводства.

Эффекта это не дало, и в 2010 Лукашенко поставил новые задачи:

«На гербе нашей страны — лен. И дело здесь не в эмоциях. Скажите, могу ли я согласиться с предложением правительства уничтожить льнопереработку?»

Лукашенко дал указание срочно модернизировать производство льна в стране и в трехлетний срок вывести предприятия льняной отрасли на рентабельную работу. Только на модернизацию Оршанского льнокомбината в 2010-2013 годах должны были выделить более 505 миллиардов неденоминированных рублей.

В 2014 году стало понятно, что ситуацию исправить не удалось. Лукашенко уверял:

«В том, что сегодня работа в льняной отрасли провалена, виноваты только губернаторы».

Однако оставалась надежда, что модернизация даст плоды в ближайшие годы. В 2017-м Лукашенко все еще не отказался от своей мечты. Он уверен, что производство льна может принести огромную прибыль:

«В лучшие времена нефть такую рентабельность давала».

На самом деле прошлый год как нельзя лучше продемонстрировал бесперспективность этой затеи. Udf.by выделил основные факторы, которые говорят о провале в льняной отрасли.

Внушительные убытки

Официальной статистики по всей льняной отрасли в открытом доступе нет, но из отдельных сообщений можно составить общую картину. Один из самых ярких примеров – многомесячные задержки зарплаты на Миорском льнозаводе.

Газета «Беларусі час» писала об итогах работы за январь-апрель: «Рентабельность реализованной продукции составила минус 59,73%, чистый убыток – 99 тыс. рублей. Отсюда и перебои с оплатой за электроэнергию, и несвоевременный расчет по зарплате, и отсутствие выплат за работу с вредными условиями труда».

Газета «СБ. Беларусь сегодня» спустя несколько месяцев вынуждена была признать: «Не секрет, что ныне льнозаводы выживают только благодаря господдержке».

При модернизации наделали много ошибок

«Модернизация обернулась убытками». С такими заголовками вышли сюжеты на ТВ после того как руководитель Госконтроля Леонид Анфимов побывал на Поставском льнозаводе.

Новую линию должны были ввести еще в 2015 году (потратили более 200 млрд. неденоминированных рублей), но к приезду Анфимова в 2017-м она так и не заработала.

Только после этого глава Госконтроля признал: «Думаю, что надо искать специалистов. Не следует пытаться делать самим то, в чем мы не сильны и чего не можем, особенно в условиях ограниченности времени и финансирования».

Не смогли вырастить качественное сырье

Проблемы в льняной отрасли заключаются не только в сложностях с модернизацией перерабатывающих предприятий. На Оршанском льнокомбинате с технологиями вроде бы уже все в порядке. Только подходящего сырья (волокна нужной длины) для него нет. Руководитель Госконтроля в октябре констатировал: «К сожалению, пока не выполняется поручение Лукашенко по обеспечению предприятия необходимым количеством сырья».

Иными словами, предприятие катастрофически недозагружено, а сырье придется закупать за границей.

В Беларуси неподходящий климат для выращивания качественного льна?

Чиновники и государственная пресса объясняют нехватку качественного сырья непогодой, бесхозяйственностью и недисциплинированностью руководителей предприятий. Вот и в этом году было много оправданий в виде дождливого лета.

Но чем дальше, тем больше приходится убеждаться в мысли, что в наших условиях вырастить лен нужной длины и качества невероятно трудно.

Несколько лет назад на сайте Лукашенко сообщалось: в стране сосредоточено около 20% посевов льна в Европе, но его урожайность в разы меньше, чем во Франции и Бельгии. И лишь малая часть может использоваться как качественное сырье.

Кстати, в Латвии от выращивания этой культуры отказались еще около 10 лет назад. Там признают: «Вырастить хороший лен сложно».

Удар по имиджу белорусских производителей

Ситуацию вполне красноречиво на конкретных примерах описала в конце 2017 года «Сельская газета»: «Упал экспорт. Объяснение простое: зарубежный рынок требует большого количества высококачественных тканей, которые Оршанский комбинат не может поставить. Теряется и имидж. Например, фирма покупает у комбината беленую ткань. Внешне она выглядит неплохо. Но когда начинают красить, всплывают пороки.

Комбинат и сам красит полотно. Проблемы те же. Вот пример. На фабрике № 2 выпустили ткань для одежды и отправили одной из фирм в Российскую Федерацию. Оттуда пришла рекламация. Суть претензий: кое-где попадаются недостаточно окрашенные полоски. Захотят ли московские модницы слушать объяснения, что, мол, это заводы поставили некачественное волокно? Да они просто не купят эту одежду. Чтобы не быть в пролете, швейная фабрика из такого полотна ее не станет шить. Получается, весь огромный труд идет насмарку».

Неутешительный вывод

На самом деле секрет успеха в отрасли вполне прост. Нужно вырастить хороший лен, чтобы сделать из него качественное сырье. А из того изготовить востребованные покупателями и качественные товары. Но государственные предприятия ни на одном из этих этапов не знают, что нужно делать. Современных специалистов, способных возразить чиновникам, там не держат.

А в правительстве тем временем, несмотря на провальные результаты, рисуют радужные картины. В конце минувшего года вице-премьер Владимир Семашко заявил, что страна в 2017-м получила отдачу от модернизации предприятий: «Наш выбор, наша стратегия строительства новых и модернизации действующих предприятий сработали в этом году».