Пучдемон договорился с республиканцами Каталонии о том, чтобы возглавить регион 1 10.01.2018, 14:35

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Переговоры победивших на выборах в Каталоний глав партий прошли в Брюсселе.

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон договорился с партией «Левые республиканцы Каталонии» о том, чтобы попытаться добиться своего вступления в должность регионального лидера после парламентских выборов 21 декабря. Об этом сообщила в среду газета La Razon.

По ее информации, Пучдемон встретился во вторник в Брюсселе с генеральным секретарем «Левых республиканцев Каталонии» Мартой Ровирой. Экс-глава автономной области, которого испанская прокуратура обвиняет в бунте, мятеже и растрате, рассматривает возможность вступления в должность дистанционно либо с помощью лица, представляющего его интересы.

Пучдемон находится в последние месяцы в Бельгии, поскольку в Испании выдан ордер на его арест.

27 октября 2017 года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая позволила ограничить самоуправление Каталонии. После этого премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, премьер распустил парламент Каталонии и назначил на конец года выборы в автономном сообществе.

По итогам волеизъявления политические силы, выступающие за независимость региона, получили большинство в 135-местном парламенте. Трем партиям, поддерживающим разрыв с Испанией, достается 70 кресел. В частности, коалиция «Вместе за Каталонию» Пучдемона получает 34 места, «Левые республиканцы Каталонии» заключенного под стражу бывшего заместителя главы автономии Ориола Жункераса — 32 мандата, «Кандидаты за народное единство» — 4.