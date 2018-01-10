Силовики заинтересовались одним из крупнейших ритейлеров Минска 1 10.01.2018, 17:28

3,808

Иван Березовский подозревается в уклонении от уплаты налогов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению в уклонении от уплаты налогов в отношении компании «НП-Сервис» Ивана Березовского. Эту информацию tut.by сообщили источники, знакомые с ситуацией в компании. Факт возбуждения уголовного дела в отношении крупного ритейлера подтвердили в СК.

«Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Сегодня, 10 января, по поручению следователей сотрудниками ГУБОПиК МВД в рамках данного уголовного дела в офисных помещениях компании были проведены процессуальные действия, то есть обыски», — сообщил официальный представитель Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

«НП-Сервис» занимается дистрибуцией товаров продовольственной группы, владеет сетью из более чем 50 продовольственных магазинов «Домашний» и универсамом «Центральный» в Минске.

«В пятницу у компании, где работает 2,5 тысячи человек, арестовали счета. Сумма претензий, насколько известно, меньше 1 млн долларов. Это мизер для компании, которая столько налогов платит меньше чем за месяц. Понятно, что могут быть налоговые претензии к компании, но непонятно, зачем парализовывать ее работу, устраивать маски-шоу. Тем более, когда в прошлом году так громко заявили о либерализации и декриминализации в отношении бизнеса», — прокомментировал собеседник, знакомый с ситуацией.

Источник, близкий к руководству компании, утверждает, что предпринимаются все усилия по урегулированию ситуации.

«Наша компания всегда старалась максимально четко соблюдать действующее законодательство, не допускала неисполнения обязательств перед партнерами, заботилась о своих сотрудниках. Именно это и стало залогом успешной деятельности компании на протяжении более двух десятилетий. Действия правоохранительных органов, влекущие остановку работы компании, в такой ситуации могут привести к несоизмеримо большему ущербу для государственного бюджета, сотрудников компании и их семей, контрагентов, перед которыми у ОДО „НП-Сервис“ есть обязательства. В случае если имело место то или иное правонарушение, если были допущены ошибки сотрудниками или должностными лицами компании, ОДО „НП-Сервис“ всячески готово способствовать устранению таких нарушений, возмещению причиненного ущерба», — сказал представитель компании.

Сам Иван Березовский, по информации журналистов, находится в Лондоне.

Березовский занимает 61-ю позицию в топ-200 самых влиятельных бизнесменов Беларуси по версии «Ежедневника».

«НП-Сервис» уже давно занимается не только дистрибуцией, но и логистикой, и девелопментом коммерческой недвижимости. Компании принадлежит недвижимость общей площадью более 100 тыс. кв. м. Годовой оборот — более 125 млн долларов.

Одной из самых нашумевших сделок Березовских стало получение осенью 2014 года контроля над легендарным универсамом «Центральный» в Минске.