Какое слово не может произнести Владимир Путин 11 Игорь Яковенко, blogspot.com

14.01.2018, 8:42

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Владимир Путин

У Кремля появился свой Саурон.

То, что Путин выбрал для неформальной встречи с главными редакторами российских СМИ, которая состоялась 11.01.18, именно редакцию «Комсомольской правды», показывает его приоритеты. Трудно найти другое СМИ где были бы представлены все пороки российских медиа в такой концентрации.

Встреча была содержательной и продемонстрировала несколько любопытных подробностей, касающихся как президента России, так и его собеседников. Первый вопрос, который задал на правах хозяина главред «КП» Владимир Сугноркин, был о предстоящих выборах. Сунгоркин поинтересовался у Путина, бодрит ли его «множество самых разных кандидатов на предстоящих президентских выборах». Путин от прямого ответа уклонился и сообщил, что во время выборов часто появляется «всякая пена», но это «освежает».

После чего был задан самый острый вопрос из всех тех, что были заданы на этой встрече: о критике из Вашингтона по поводу недопуска Навального к участию в выборах. Путин не смутился и ответил весьма обстоятельно. Вот так: «Тот персонаж, о котором вы упомянули, не единственный, кого не допустили к участию в президентских выборах. Но почему-то они других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации в руководстве других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого бы они хотели видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они промолчали». Конец цитаты.

Я привел наиболее существенный фрагмент путинского ответа на вопрос о Навальном. Всего он говорил о ситуации вокруг оппозиционера около 4 минут. За это время Путин ни разу не назвал Навального по имени или фамилии. Как всегда. Традиция не называть по имени тех, кого люди считали источником опасности или сверхъестественной силы, имеет очень древнюю историю. У древних египтян был запрет на слово «хаос». В Библии табуировано имя Единого Бога, и в христианской традиции принято не поминать Его всуе. Как, кстати и Нечистого. На Руси не называли реальным именем самого опасного хищника и придумали для него псевдоним: «ведающий мед», «медведь». В «Гарри Поттере» неназываемым был Волдеморт, во «Властелине колец» - Саурон.

Трудно сказать, кем Путин считает Навального: древнеегипетским хаосом, Нечистым, Сауроном или медведем, но в любом случае табуирование имени выдает тот тип архаического мышления, характерный для российского президента, которых антропологи называют дологическим. Этот тип мышления был характерен для людей в дописьменную эпоху, но как мы можем убедится, в головах отдельных людей сохранился до наших дней.

Понятно, что человеку с таким типом мышления непросто ориентироваться в современном мире, но Путин старается. Вот как он, например, ответил на вопрос о будущем криптовалюты в России: «Известно, что за криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления. За ней нет никаких материальных ценностей, она ничем не обеспечена». Конец цитаты. Любопытно, чем, в понимании президента России, обеспечено, например, золото, которое выполняет функцию средства накопления. Боюсь, что ему, как носителю архаичного мышления, будет непросто понять, что биткоин, как и золото, как и ракушки у племен индейцев Южной Америки, обеспечен тем, что люди все это принимают в качестве оплаты. Что деньги и прочие ценности существуют только в связи с доверием к ним в головах людей.

О представлениях Путина о добре и зле можно судить по тому, о ком и как из мировых лидеров он отзывается. Единственный глава государства, о котором Путин сказал доброе слово, был Ким Чен Ын. «Абсолютно грамотный и зрелый уже политик», - отозвался Путин о главе КНДР. Причиной такого лестного отзыва стало то, что северокорейский лидер доказал, по мнению Путина, всему миру, что у него есть атомная бомба и средства ее доставки. Для вождей троглодитов тоже было характерно уважать соседей исключительно за их возможность убить и съесть много народу. Так что можно поздравить россиян с таким президентом.

Впрочем, его собеседники вполне соответствовали. Ни единого реального вопроса, который выдал бы принадлежность собравшихся к журналистской профессии. С Днем российской печати, вас, господа. Благодаря вам этот день стал днем позора российских СМИ.

Игорь Яковенко, blogspot.com