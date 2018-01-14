Медики развеяли популярные мифы об алкоголе 14.01.2018, 18:55

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Многие в них верят.

Холодный душ поможет протрезветь; чем старше вино, тем оно лучше; красное полезнее белого — вы серьезно? Эксперты рассказали the-challenger.ru, как оно на самом деле.

Миф № 1. Тёмные виды алкоголя менее вредные

Красное вино, тёмные сорта пива, рома и других крепких напитков, как правило, содержат больше антиоксидантов (флавоноиды в пиве и полифенолы в вине), чем светлые. Исходя из этого, многие делают выбор в пользу тёмного и красного, несмотря на более высокую калорийность — не так вредно же!

На самом деле: тёмные виды алкоголя действительно могут похвастаться большим количеством антиоксидантов в своём составе. Но помимо этих полезных веществ, в таком алкоголе может содержаться и больше когенеров — это токсичные, биологически активные компоненты, произведённые в процессе ферментации. Как раз они и являются причиной более сильного похмелья наутро.

Миф № 2. Чем старше вино, тем лучше

При выборе вина мы часто обращаем внимание не только на его цвет, сорт, место «рождения», но и на год производства. Принято считать, что чем оно старше, тем лучше по качеству, вкусу и аромату и, конечно, дороже. Некоторые даже покупают вино и ждут ещё пару лет, прежде чем его откупорить и насладиться им.

На самом деле: всё зависит от типа вина. Некоторые предназначены для употребления в течение всего лишь одного года после производства. Хранить такое вино не имеет смысла и даже противопоказано. Есть и другие вина, которые как раз и должны «взрослеть», чтобы стать совершенством. Кроме того, количество содержащихся в вине тех самых антиоксидантов, которые препятствуют образованию опухолей и тормозят процесс старения, со временем уменьшается.

Миф № 3. В тёмном пиве процент спирта выше, чем в светлом

Тёмные сорта пива имеют более глубокий вкус, больше углеводов и калорий. Некоторые предполагают, что они и содержат больше спирта, так как все они якобы варятся по методу производства элей и портеров, которые действительно имеют высокий процент спирта.

На самом деле: светлые сорта пива хоть и имеют другой цвет, но это никак не отражается на калорийности и градусе алкоголя. Цвет зависит от тех зёрен, которые были использованы для производства. Многие тёмные сорта пива, например стаут, имеют более низкий уровень калорий и спирта, чем светлые.

Миф № 4. «Результат» тошноты помогает протрезветь и избежать похмелья

Если человека вырвало, значит, алкоголя уже нет в организме, и головной боли и плохого самочувствия на следующий день не будет.

На самом деле: всасывание алкоголя в кровь происходит моментально после первого глотка. В такой «реакции» организма будет содержаться слишком мало алкоголя, и на общее самочувствие это мало повлияет. Если алкогольное опьянение вызвало тошноту, то отравление алкоголем организма уже произошло, и похмелье неминуемо.

Миф № 5. Приём пищи перед самым сном предотвратит похмелье

Жирный кусок пиццы перед сном поможет протрезветь, уменьшить влияние алкоголя и избавиться от похмелья.

На самом деле: алкоголь сразу проникает в нашу кровь, и какая-нибудь жирная пища в конце застолья никак не повлияет на его вывод из организма. Наоборот — сочетание жирной еды и алкоголя негативно повлияет на работу поджелудочной железы и других органов и вызовет кислотный рефлюкс. Всё это послужит причиной того, что отравление алкоголем будет ещё хуже, чем могло быть.

Миф № 6. Употребление алкоголя убивает клетки мозга

При каждом употреблении алкоголя человек становится глупее из-за того, что алкоголь попросту повреждает мозг.

На самом деле: если употреблять алкоголь довольно редко и в небольших количествах, то беспокоится не о чем. Употребление алкоголя может привести к временной заторможенности мышления, но не к разрушению клеток головного мозга. Алкоголь повреждает дендриты, которые проводят нервные импульсы к телу нейрона и передают сигналы от мозга к телу. Нейроны — это клетки, которые рождают двигательные реакции на физические раздражители.

Влияние алкоголя на дендриты подтверждают невнятная речь и невозможность пройти ровно и прямо, но такие последствия являются временными, они не остаются у нас навсегда. Но, конечно, важно отметить, что постоянное злоупотребление алкоголем может сильно навредить здоровью, так как алкоголизм чаще всего сопровождается плохим питанием и другими вредными привычками. Алкоголь, несбалансированное питание, отсутствие питательных веществ в рационе могут привести к провалам в памяти и проблемам с моторной координацией.

Миф № 7. Кофе и холодный душ помогут протрезветь

Такое суперкомбо на 100% избавит от сонливости и снизит действие алкоголя.

На самом деле: печень может перерабатывать около 150 мл вина, или 350 мл пива, или 45 мл крепкого напитка за один час. Кофе и холодный душ могут немного взбодрить, но никак не «выгонят» алкоголь из организма и не устранят последствия от него.

Миф № 8. Плотный приём пищи перед употреблением алкоголя не позволит опьянеть

Еда поможет замедлить усвоение алкоголя организмом.

На самом деле: этот факт нельзя полностью опровергнуть. Организм начинает поглощать алкоголь через стенки желудка и тонкой кишки, а если живот будет полон еды, то этот процесс будет значительно замедлен и опьянение придёт нескоро. Но всё-таки оно придёт.

Когда еда переварится, алкоголю будет легче проникнуть в кровь, и о трезвости можно будет забыть. Главное — не пейте на голодный желудок и помните о своей мере.