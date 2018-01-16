Голкипер минского «Динамо» будет защищать ворота сборной Швеции на Олимпиаде 1 16.01.2018, 17:52

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Юнас Энрот

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Тренерский штаб сборной Швеции по хоккею определился с составом команды.

В число 23 хоккеистов попал вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот. В заявку команды попал и 17-летний защитник Расмус Далин, пишет tut.by.

Вратари: Юнас Энрот («Динамо» Мн), Виктор Фаст («Векше»), Маркус Хеллберг («Куньлунь»).

Защитники: Стаффан Кронвалль («Локомотив»), Микаэль Викстранд («Фэрьестад»), Патрик Херсли (СКА), Юхан Франссон («Женева»), Симон Бертилссон («Брюнэс»), Расмус Далин («Фрелунда»), Эрик Густафссон («Нефтехимик»), Юнас Анелев («Авангард»).

Нападающие: Юаким Линдстрем («Шеллефтео»), Фредрик Петтерсон («Цюрих»), Пер Линдхольм («Шеллефтео»), Деннис Эверберг («Нефтехимик»), Джоэль Лундквист («Фрелунда»), Александер Бергстрем («Сибирь»), Виктор Стольберг («Цуг»), Дик Аксельссон («Фэрьестад»), Оскар Меллер («Шеллефтео»), Карл Клингберг («Цуг»), Антон Ландер («Ак Барс»), Линус Умарк («Салават Юлаев»).

Напомним, что Олимпиада пройдет без игроков Национальной хоккейной лиги.