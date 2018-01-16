Как в Ляховичском районе уникальную мельницу разобрали на кирпичи 3 16.01.2018, 23:12

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В Вошковцах работала мельница «с английской турбомашиной», а чтобы перемолоть зерно люди стояли в очереди три дня.

О деревне Вошковцы (ныне Урожайная) Ляховичского района в конце 19 века знали во всей округе. Здесь работала мельница «с английской турбомашиной», с качеством ее муки не могла сравниться никакая другая мельница. За последние пять лет на глазах местных жителей мельницу с более чем вековой историей разобрали на кирпичи, а уникальный механизм – украли. При этом мельница стоит на территории Урожайницкого дворцово-паркового ансамбля 19 века, который имеет статус историко-культурной ценности и находится под охраной государства.

О том, в каком плачевном состоянии находится старая мельница в деревне Вошковцы (была переименована в Урожайную примерно в 1970-е годы), Intex-press сообщил выходец этой деревни Александр. Раньше он приезжал сюда вместе с отцом и дедом молоть зерно. Теперь от мельницы остались руины, а ее уникальный механизм бесследно пропал и, скорее всего, был сдан на металлолом.

Чтобы перемолоть зерно в Вошковцах, люди стояли в очереди три дня

Местные жители рассказывают, что мельницу в Вошковцах в конце 19 века построил пан Бохвиц. Который из Бохвицев, точно не известно. Историк Дмитрий Загацкий предполагает, что это мог быть Ян Оттон Бохвиц. Сначала в здании располагалась «доилка» (где доили коров), а в подвальном помещении хранились сыры. Но больших денег это не приносило, и пан решил переделать здание в мельницу.

– Первым делом он выписал себе инженера из Германии, который и установил английскую турбомашину. Немецкий инженер так до конца дней и жил в нашей деревне, прижился. Тогда таких механизмов не было: были ветряки или водяные мельницы. Но они были ненадежными: нет ветра, или вода в реке упадет, и все – стоит мельница. А наша работала сначала на каменном угле, а потом на дизельном топливе, – рассказывает местный житель.

Мать пенсионерки Марии Ивановны работала дояркой у пана Бохвица. В начале 20 века «доильню» переделали в мельницу. Мать Марии Ивановны рассказывала, что для того, чтобы перемолоть зерно в Вошковцах, люди стояли в очереди по три дня, снимали комнаты у местных.

– Пан запустил на своей мельнице простой помол, «круперню», обрабатывал ячмень и делал мелкую сечку (ячневая крупа мелкого помола). Потом запустили «пыцель» (вальцовую мельницу). На нем муку делали 1 и 2 сорта, отруби, а мамам молодым мололи манную кашу для деток. Моя мама часто крупы перемалывала в муку, из нее очень вкусные блины получались, – рассказывает Мария Ивановна.

После войны мельница перешла в государственную собственность. Работала она до начала 2000-х, на ней заменили некоторые механизмы и так же мололи муку. Но потом из-за нерентабельности мельницу закрыли, а на двери повесили амбарный замок.

В 2013 году произошел пожар и мельница практически вся сгорела.

О причинах пожара в деревне ходит несколько версий. Одна из них – это умышленный поджог: кто-то знал, что в здании мельницы много металла, который можно выгодно сдать. В открытую воровать побоялись, поэтому и подожгли, чтобы с пепелища забрать все, что нужно.

Вторая версия: пожар – это случайность. Местные говорят, что в последние годы в здание бегали курить дети и выпивали местные «пьянчуги». Кто-то бросил спичку или оставил окурок, здание из старого дерева, к тому же полное пыли, загорелось.

От мельницы остались только две стены

После пожара мельницу начали буквально растаскивать, стены разбирали на кирпичи. Механизм самой мельницы пропал бесследно: по рассказам местных, его вывезли и сдали на металлолом. Никого не останавливала даже табличка, что Урожайницкий дворцово-парковый ансамбль несет историко-культурную ценность и находится под охраной государства.

Если поначалу кирпичи и рельсы разбирали поздно вечером, чтобы не привлекать внимание, то в конце 2017 года мародеры уже приезжали к мельнице средь бела дня. В один из выходных дней ноября к зданию подъехал автомобиль с прицепом и молодчики, никак не прячась, стали выдалбливать из стен старые рельсы. При этом они разрушили две стены здания, вырвали из окон рамы, в которых были железные прутья, разрушили оригинальную кладку.

– Я никогда не думал, что так по-варварски можно обойтись со старым зданием. Просто живьем вырывают из здания старые рамы ради железных прутьев. За пять лет от полноценного здания остались только две стены, – говорит уроженец деревни Александр.

Александр говорит, что окна он немного заложил кирпичом, чтобы хоть чуть приостановить разрушение здания.

– Почему никто не отреагировал, когда сюда приехала банда и молотками и ломами крушила все так, что во всей деревне слышно было? – возмущен мужчина.

Руками разведут и уедут

Местные жители также недоумевают, как можно было за несколько лет развалить полноценное здание.

– Тут все были: и председатели, и инженеры, и агрономы. Приедут, потопчутся, руками разведут и уедут. А от мельницы скоро вообще ничего не останется, – рассказывают в деревне.

Местные жители охотно делятся своими воспоминаниями о мельнице и рассказами, которые слышали от своих родителей, но боятся называть свои имена.

– Мы люди пожилые, одинокие. Если их не остановила власть и табличка, что это историко-культурное наследие, то страшно представить, что с нами могут сделать, – говорят пенсионеры.

Что говорит власть

В Новоселковском сельском совете рассказали, что, когда узнали о вандализме, выехали на место, записали контакты тех, кто разбирал здание. По словам мужчины, представившемся «и.о. главы сельского совета», здание мельницы не входит в список исторических ценностей. Он уверяет, что мельницу планировали внести в список исторических ценностей, но по какой-то причине этого не сделали. Здание по документам принадлежит ОАО «Путь Новый».

Исполняющий обязанности директора ОАО «Путь Новый» Виталий Кульбицкий говорит, что в этой должности всего девять месяцев, но о проблеме мельницы знает.

– Когда я пришел работать, мельница была уже в разрушенном состоянии. Насколько я знаю, прошлые директора не предпринимали никаких действий, чтобы ее сохранить. Сейчас мы пытаемся защитить остатки от тех, кто здание «добивает», сообщаем о таких фактах в милицию, – говорит он.

По словам Виталия Кульбицкого, если бы от мельницы остались хотя бы полноценные стены, они бы следили за зданием и может даже восстановили его. Но теперь он уже не верит, что здание можно хоть как-то отремонтировать.

Усадебный дом 17 века – под снос

Мельница – не единственная потеря исторического наследия деревни Вошковцы в 21 веке.

В 2010 году здесь был полностью уничтожен усадебный дом 17 века. Он был возведен еще до Бохвицев из хвойного дерева. В строительстве дворца использовались исключительно деревянные гвозди!

«Неброский домик, который своим нынешним видом мало отличается от обычной хижины, – один из старейших памятников деревянной жилищной архитектуры на Беларуси» – писал о ней главный специалист управления Брестского облисполкома по охране историко-культурного наследия Леонид Нестерчук в своей энциклопедии замков и усадеб Брестчины.

Он так описывал ее состояние в 2010 году: «Еще в позапрошлом году дворец выполнял почетную роль в сельской жизни: там размещалась амбулатория. Сегодня его двери открыты для всех желающих. Точнее, их попросту украли. Оконные рамы тоже кому-то пригодились. Внутри здания – такое столпотворение, словно эта тихая деревня пережила татаро-монгольское нашествие. Позаботиться о том, чтобы его «предотвратить», энтузиастов, наверное, не нашлось».

В 2010 году, по словам местных жителей, здание усадебного дома 17 века, «один из старейших памятников деревянной жилищной архитектуры на Беларуси», сначала сожгли, а все, что осталось от здания, закопали.