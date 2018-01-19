«Самая спокойная» коала в мире стала звездой Сети 2 19.01.2018, 16:39

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Животное по кличке Гарри проживает в австралийском зоопарке.

В Сети появилось видео с коалой, которую прозвали "самой спокойной в мире". Животное удостоилось этого прозвища за красноречивую мимику, которую можно заметить, когда коале чешут живот. Видео было опубликовано на Faceook-странице зоопарка Symbio Wildlife Park, пишет korrespondent.net.

Известно, что именно в этом зоопарке проживает животное. Зовут его Гарри и, судя по его расслабленному состоянию, питомец знает о настоящем отдыхе немало.