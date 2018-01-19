Премьер-министр Чехии лишен депутатского иммунитета 19.01.2018, 17:02

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Андрей Бабиш

За лишение иммунитета проголосовали депутаты из всех партий, кроме движения, которое возглавляет сам Андрей Бабиш.

Парламент Чехии лишил депутатской неприкосновенности премьер-министра страны Андрея Бабиша. За лишение иммунитета проголосовали депутаты из всех партий, кроме движения ANO, которое возглавляет миллиардер и предприниматель Бабиш. Движение победило на парламентских выборах в октябре 2017 года, однако не получило абсолютного большинства голосов, передает «Радио Свобода».

Чешская полиция подозревает Бабиша в мошенничестве при получении субсидии от Евросоюза. Ранее факт нарушений со стороны предпринимателя подтвердило Европейское бюро по борьбе с мошенничеством. В Чехии в отношении Бабиша открыто уголовное дело. Оно было приостановлено в связи с наличием у Бабиша депутатского иммунитета. Теперь полиция может продолжить расследование.

Несколько дней назад парламент Чехии отказал в вотуме доверия кабинету министров. Правительство подало в отставку. Президент Чехии Милош Земан должен принять отставку 24 января. Ранее Земан заявлял, что снова поручит Бабишу сформировать кабинет министров. Однако если три подобные попытки окажутся неудачными, то Чехию ждут досрочные парламентские выборы.

Оппоненты Бабиша утверждают, что готовы к переговорам с его сторонниками о коалиционном правительстве, но не согласны, чтобы премьером вновь стал Бабиш.

Ранее Бабиш заявил, что согласен со снятием с него депутатской неприкосновенности. При этом все обвинения в свой адрес предприниматель отвергает и называет их политически мотивированными.