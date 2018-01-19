Видеофакт: В Минске водитель-иностранец зацепил машину ГАИ 17 19.01.2018, 17:10

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Инспектор даже схватился за голову.

Появилось видео ДТП, которое случилось 16 января около 10:00 на проспекте Дзержинского рядом с площадью Богушевича в Минске, пишет onliner.by.

Автомобиль Audi столкнулся со стоящим Opel Госавтоинспекции. Кажется, водитель Audi не понял указаний сотрудника ГАИ, который находился в этот момент на проезжей части вне своего автомобиля.

На записи видно, что автомобиль ГАИ с включенным проблесковым маячком синего цвета находится в одной из полос движения на проспекте Дзержинского. За этой машиной стоит Audi. Сотрудник Госавтоинспекции располагается сбоку от этих авто. Судя по жестам, он остановил водителей, двигавшихся по первой полосе, и указал водителю Audi, чтобы тот объехал служебный автомобиль справа. Но Audi не двигалась. Тогда инспектор указал рукой вправо. Ничего не произошло.

Затем он направился в сторону стоящего авто. Примерно в тот же момент эта машина поехала, но водитель Audi по какой-то причине попытался объехать Opel слева. Он выехал в соседний ряд, где в тот момент двигался кроссовер. В результате водитель зацепил служебное авто.

Инцидент прокомментировали в ГАИ Московского района:

— В указанном месте, где была повреждена служебная автомашина, до этого произошло столкновение того же автомобиля Audi и автобуса, в результате которого транспортные средства получили незначительные повреждения. Водитель Audi в том случае нарушил правила маневрирования при перестроении. На место прибыли сотрудники ГАИ, которые произвели осмотр места происшествия, сделали необходимые замеры.

С целью освободить проезжую часть водителю Audi было указано отъехать с места ДТП на прилегающую территорию. Инспектор при помощи регулировочных действий пытался обеспечить безопасность дорожного движения. Но водитель Audi по какой-то причине не понял жест регулировщика и поехал прямиком в другой автомобиль, хотя по сигналам ему было предписано двигаться по первой полосе, а не по третьей, в которой находился транспорт, — сообщили в Госавтоинспекции.

У служебного автомобиля повреждено левое боковое зеркало заднего вида, а также лакокрасочное покрытие на крыле и двери.

По факту ДТП проводится проверка.

В Госавтоинспекции рассказали также, что водитель Audi не является гражданином Беларуси, а автомобиль оформлен на другого человека.