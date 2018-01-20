Новую порцию господдержки промышленным гигантам решили засекретить 10 20.01.2018, 13:45

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Очередные меры господдержки крупным предприятиям легкой и тяжелой промышленности не стали достоянием для широкой публики.

Как удалось выяснить tut.by, соответствующие документы имеют гриф «для служебного пользования».

5 января 2017 года пресс-служба Лукашенко сообщила, что правитель принял решения по поддержке отдельных предприятий системы Минпрома и «Беллегпрома» и подписал соответствующие правовые акты.

Предприятиям предоставлена отсрочка по возврату заемных средств, а также рассрочка по уплате процентов за предоставленные банковские кредитные ресурсы, говорилось в сообщении. При этом с учетом требований Лукашенко «предложенные сроки возврата выделенных средств были сокращены, а также ужесточены условия предоставления государством поддержки». Названия предприятий и подробные меры не приводились.

По прошествии двух недель релевантные документы так и не появились на Национальном правовом портале. Получить комментарий в пресс-службе Лукашенко не удалось.

«Документ ДСП», — сказали в Минпроме, от других комментариев отказались.

Собеседник на одном из промышленных предприятий пояснил, что «меры господдержки неверно трактуются [конкурентами, банками и регуляторами других стран] и доставляют нам определенные сложности на внешних рынках».

В пресс-службе «Беллегпрома» уверяют, что речь идет о поддержке «Блакiта», но указ по нему был подписан 28 декабря и касался реструктуризации задолженности по кредитам до 2029 года. Ранее Лукашенко обещал оказать содействие «Камволю». 17 января правительство согласилось в 2018 году компенсировать из бюджета предприятию 100% ставки по кредиту Беларусбанка.

В декабре вице-премьер Владимир Семашко анонсировал меры господдержки нескольких промышленных флагманов, в том числе БМЗ и МАЗа. «Речь идет в основном о реструктуризации долгов. Я говорил о том, как промышленность потеряла оборотку (за вторую половину 2014 года, когда искусственно держали курс белорусского рубля). Есть три системные проблемы. Первая — потерянная „оборотка“ промышленности. То есть сегодня ситуация благоприятная, но оборотные средства надо восполнять. Вторая — брали кредиты по 50−60% и закредитовались, сегодня это тяжелое бремя для предприятий. Третье, если взять БМЗ, — мировые цены на их продукцию за три года упали примерно в два раза, а в бизнес-планах, которые делались ранее, потоки рассчитывались исходя из прежних цен и ставок по кредитам», — рассказывал вице-премьер.

Семашко подчеркнул, что, несмотря на реструктуризацию долгов, все кредиты продолжат погашаться и обслуживаться. Все показатели текущей деятельности предприятия, долги которых предполагается реструктурировать, выполняются, заверил он. По БМЗ, уточнил вице-премьер, речь идет о реструктуризации кредита на 70 млн долларов, «Ивацевичидрев» — около 35 млн, которые предполагалось пролонгировать на 4 года.