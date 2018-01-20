Human Rights Watch: В 2017 году в Беларуси масштабы арестов мирных протестующих достигли беспрецедентного уровня 20.01.2018, 14:51

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Фото: svaboda.org

Международная правозащитная организация Human Rights Watch представила годовой отчет о ситуации с правами человека в мире.

Human Rights Watch (HRW) со штаб-квартирой в США — неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира. Свой всемирный отчет она составляет каждый год.

Оценивая 2016 год, правозащитная организация пришла к выводу, что риторика белорусских властей относительно прав человека была положительной, но не подкреплялась реальным улучшением ситуации.

А уже через год, считают правозащитники, белорусское правительство продолжило наступление на гражданское общество. Масштабы арестов мирных протестующих в 2017 году достигли беспрецедентного уровня с 2010 года.

Пик арестов пришелся на «протестную весну — 2017», когда, по данным Human Rights Watch, в связи с «маршами нетунеядцев» милицией были произвольно задержаны по меньшей мере 700 человек, в том числе около 100 журналистов и 60 правозащитников.

«Многих при задержании били кулаками, ногами или дубинками. По меньшей мере 177 человек были привлечены к административной ответственности по надуманным обвинениям, таким как хулиганство или участие в несанкционированной публичной акции; на формальных слушаниях им назначали штраф или арест до 25 суток. У многих не было доступа к адвокату и возможности вызвать свидетелей в свою защиту», — говорится в докладе.

В документе Беларусь также критикуют за сохранение смертной казни, отказ сотрудничать со спецдокладчиком СПЧ ООН, преследование правозащитников. По мнению HRW, никаких шагов по отмене смертной казни в 2017 году белорусскими властями не предпринималось.

«Но европейские правительства и институты продолжали укреплять отношения с Минском вопреки отсутствию ощутимых подвижек в ситуации с правами человека», — резюмируют правозащитники.

Правозащитники обращают внимание и на отсутствие свободы ассоциаций, преследование журналистов и отсутствие свободы выражения мнений. Так, по их мнению, сохранение ограничительного характера законов и нормативных положений, регламентирующих общественные объединения, не позволяет правозащитным группам или оппозиционным движениям регистрироваться и свободно работать. За участие в незарегистрированной организации предусмотрена уголовная ответственность. Большинство отказов в регистрации выносится на основании произвольных замечаний бюрократического характера.

«Ограничительное законодательство по-прежнему не позволяет правозащитным группам регистрироваться и свободно работать. С 2000 года ни одной новой политической партии не удалось получить регистрацию», — говорится в докладе.

Власти Беларуси также не обеспечивали реальной защиты сотням людей — преимущественно выходцам из Чеченской Республики России, прибывавшим в страну с целью обращения за убежищем в соседней Польше, сказано в докладе.

«Работоспособная национальная система предоставления убежища в самой Беларуси отсутствует. В 2017 году по меньшей мере два человека из Чечни, искавших убежища, были — несмотря на высокий риск недозволенного обращения — возвращены в Россию, которую белорусские власти рассматривают как безопасную страну происхождения», — констатируют правозащитники.