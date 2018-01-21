В Беларуси создадут единый для всех христиан перевод Библии 2 21.01.2018, 22:33

1,498

Библейское общество Беларуси намерено создать единый для всех христиан перевод Священного Писания

Межконфессиональная переводческая комиссия создана при Библейском обществе в Беларуси. Об этом рассказал исполнительный директор Библейского общества в Беларуси Игорь Михайлов, выступая с речью во время экуменической молитвы за единство христиан, передает catholic.by.

Экуменическая молитва прошла 20 января в минской епархии.

По словам Игоря Михайлова, в состав комиссии войдут представители пяти христианских конфессий - Католической Церкви (римо- и греко-католики), Православной Церкви и Протестантской церкви (адвентисты, баптисты и пятидесятники).

В работе структуры будут помогать лингвисты, филологи, историки и библеисты.

«Идея создания такой комиссии созревала давно, - рассказал Игорь Михайлов. - На последнем заседании правления Библейского общества она была сформирована. На сегодня согласие на участие в работе комиссии уже дали представители католиков и баптистов».

Как отметил Игорь Михайлов, комиссия еще не начала работать, но уже поставила перед собой цель - организовать диалог разных конфессий и сделать совместный перевод Библии.

«Библейское Общество готово выступить базой для такого диалога. Он уже есть, его нужно только сохранять и развивать», - сказал директор общества.

Как добавил собеседник, у межконфессионального перевода Библии есть шансы на успех.

«В каждой из конфессий уже есть «свои» переводы Нового Завета, но терминология часто отличается. Межконфессиональная комиссия будет делать перевод с древнееврейского языка и сравнивать его с Септуагинтой.

Я надеюсь, что через диалог мы сможем перевести всю Библию вместе. Если же нет, то мы создадим хотя бы каркас, который каждая конфессия сможет использовать, «вставив» в него свою терминологию», - заключил Игорь Михайлов.