В России запретили британский фильм «Смерть Сталина» 13 23.01.2018, 18:52

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Решение по Беларуси Минкульт даст через два дня.

Министерство культуры России во вторник отозвало прокатное удостоверение фильма Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», сообщает агентство ТАСС.

Ранее сообщалось, что группа юристов Минкульта РФ попросила главу ведомства Владимира Мединского отозвать прокатное удостоверение у картины из-за якобы выявленных признаков экстремизма.

После «обращения юристов» был организован просмотр картины общественным советом при Министерстве культуры, который заявил, что будет добиваться переноса премьеры фильма, намеченной на 25 января, на полгода.

В этот же день премьера фильма планируется и в Беларуси — решение о том, показывать ли картину в кинотеатрах, Министерство культуры нашей страны примет только в день премьеры.

Как пояснили tut.by в сети Silver Screen, в отличие от российских коллег, которые смотрят ленту за день до премьеры, белорусский Минкульт ознакомляется с картиной в первый день проката и свое заключение выдает постфактум.

— Соответственно, согласно решению Минкульта, мы будем либо убирать фильм из репертуара, либо прокатывать, — поясняет Анастасия Гурина, директор по репертуарному планированию Silver Screen. — У нас другое прокатное удостоверение, и те фильмы, которые запрещают или переносят в России, в Беларуси могут получить совсем другую прокатную историю.

Мировая премьера британской сатирической комедии «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи состоялась в сентябре 2017 года. Сюжет кинокартины сосредоточен на гонке за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году.