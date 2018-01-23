Беларусь стала крупнейшим потребителем украинской картошки 13 23.01.2018, 20:47

4,931

В 2017 году Украина нарастила экспорт картофеля в 2,6 раза.

Такой рост стал возможен благодаря поставками картошки в Беларусь, которые в денежном выражении увеличились в 2,1 раза — до 2,6 млн долларов.

В целом же, поставки в нашу страну составляют 75,4% от всего украинского экспорта картошки, сообщает издание «Сегодня».

Украина занимает четвертое место в мире по производству картофеля, уступая лишь Китаю, Индии и России. Беларусь на десятом месте, хотя и объявила своим национальным достоянием генетический банк картофеля.