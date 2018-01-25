Сегодня – 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого 10 25.01.2018, 9:52

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Кумир многих поколений родился 25 января 1938 года.

25 января 80 лет назад родился кумир многих поколений, один из самых популярных людей в стране, певец, поэт и актер Владимир Высоцкий. Его стихи не печатали, а песни, которые знала вся страна, не выпускали в эфир. К последней жене — француженке Марине Влади — «невыездному» Высоцкому тоже разрешили приезжать не сразу. Актер долгие гениально играл в театре на Таганке Гамлета, Хлопушу, Маяковского, Галилея — всего более 20 ролей.

Известен Высоцкий и по работе в кино, на его счету — фильмы «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Интервенция», «Хозяин тайги», «Вертикаль», «Служили два товарища», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Короткие встречи», «Плохой хороший человек».

Летом 1980-го официальная власть пыталась скрыть информацию о смерти Высоцкого, позволив опубликовать всего 2 сообщения в СМИ. Но несмотря на это, на церемонию прощания в театр на Таганке пришли сотни людей — не только площадь, но и все окрестные крыши были заполнены поклонниками.

Последнее стихотворение Высоцкий написал за месяц до смерти: «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, Мне есть чем оправдаться перед Ним». В 1987 году актеру посмертно дали Госпремию СССР.