Главный редактор «Нового Часа»: Сегодня я – «Хартия'97» 7 26.01.2018, 15:53

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Оксана Колб

Фото: Facebook

Все остальное пока вторично.

Главная задача независимых СМИ в Беларуси сегодня – не конкурировать между собой, а донести демократические ценности до как можно большего количества людей. Об этом в «Фейсбуке» написала главный редактор издания «Новы Час» Оксана Колб.

«Зацепило... По поводу блокировки «Хартии» довелось увидеть и такое мнение: мол, блокировка это, конечно, плохо, но может, это и к лучшему, люди будут читать других…», - пишет журналистка.

«Сижу вот и думаю, это я такая идеалистка, или мы живем в разных странах, или я просто неправильно понимаю роль независимых СМИ в условиях авторитаризма.

Можно по разному относиться к «Хартии», но нельзя отрицать, что на сегодня это один из самых читаемых ресурсов, и поэтому тот контент, который бы на других ресурсах прошел не слишком замеченным, на «Хартии» прочтет в несколько раз больше.

И это хорошо, так как главная наша (независимых СМИ) задача – как раз донести свое мнение до как можно большего количества людей, быть своеобразными просветителями и промоутерами демократических ценностей, сторонниками установления в Беларуси демократической власти (по крайней мере, я так считаю).

Все остальное пока вторично, и будет вторично до того момента, когда в нашей стране наконец появится действительно выбранная народом власть. А пока хочу сказать: СЕГОДНЯ Я - ХАРТИЯ'97».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Подробная инструкция о том, как обойти блокировку сайта Charter97.org, находится здесь.