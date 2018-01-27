Был «тунеядский» налог - станут «тунеядские» тарифы 22 Валентин Жданко

27.01.2018, 18:38

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Кто конкретно не останется без дела и без хороших заработков - так это чиновники.

Мой знакомый «тунеядец» Виктор о новом декрете Лукашенко узнал из моего звонка. И очень обрадовался, что от него наконец отстанут и не будут больше взымать «тунеядский» сбор.

Виктор живет в деревне на Гродненщине. Когда-то работал механиком в колхозе, но когда зарплата там снизилась менее чем до ста долларов за месяц, бросил это безнадежное дело и подался на российские стройки. Обычно он проводит в Москве и Подмосковье несколько месяцев, строит там вместе с бригадой таких же гастарбайтеров богатым россиянам коттеджи, делает ремонты в квартирах - потом возвращается домой на отдых. И так - уже второй десяток лет подряд.

У Виктора семья, двое уже почти взрослых детей, небольшое домашнее хозяйство. Жена работает учительницей. В роскоши семья не купается, но и не бедствует.

Немного охлаждаю радость Виктора упоминанием о том, что от «тунеядцев» власти все же не отцепятся: их собираются заставить оплачивать «датированные государством услуги». Но Виктора это не слишком беспокоит.

- А какие это услуги они за меня оплачивают? Дом у меня своя. Вода - из собственного колодца. За дрова и торфобрикет плачу без всяких льгот. У нас тут в деревне никакого ЖКХ вообще нет.

Напоминаю об образовании, о медицине. Здесь Виктор задумывается.

Одна дочь у него учиться на платном отделении в Гродно, в университете. Вторая - заканчивает школу.

- Так что, мне теперь за школу заставят платить? А то, что жена в этой школе двадцать лет работает - не вменится? Да и из Конституции, кажется, право на бесплатное среднее образование, не вычеркивали ... А что касается медицины. В нашей районной поликлинике бесплатно можно разве только в очереди посидеть. Недавно надо было зуб лечить - платил за все сполна ...

В общем, никаких конкретных ответов на действительно болезненные для белорусского общества проблемы безработицы и нищеты новый декрет не дает.

Давайте внимательно вчитаемся в текст.

Кто сейчас подпадает под действие декрета, кого будут считать «тунеядцем» - это «определит правительство в ближайшее время».

А за какие конкретно услуги придется платить «тунеядцем» по максимальным тарифам? Такой перечень составят чиновники до 1 апреля 2018 года. А кто будет контролировать, вести учет, определять повышенные тарифов и освобождать от них? Правильно, все те же чиновники, а точнее - специально созданные постоянные комиссии, в которые войдут «депутаты», специалисты службы занятости, ЖКХ, милиция и т.д.

Короче говоря, кто конкретно не останется без дела и без хороших заработков - так это чиновники. И весь декрет - не столько о «тунеядцах», сколько о расширении чиновничьей власти над человеком.

А что касается «тунеядцев», то им нужны вовсе не чиновничьи комиссии и не их бурная деятельность в деле составления все новых ограничительных списков и правил. Если зарплаты колхозного механика Виктору будет хватать на то, чтобы содержать семью - можете быть уверены, ни о какой Россию он и думать не будет. Но для этого, наверное, пришлось бы специальным декретом обязать чиновников создавать рабочие места в колхозе, а не «специальные комиссии».

Валентин Жданко, «Радыё Свабода»