«Они что, вместо «Хартии» будут «Лебединое озеро» показывать?» 2 28.01.2018, 13:42

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Белорусы возмущены блокировкой Charter97.org.

Блокировка «Хартии-97» взбудоражила, без преувеличения, всех в Беларуси и стала широко известным фактом в других странах. Только за вчерашний вечер журналисту Charter97.org позвонили и написали совершенно разные по возрасту, роду занятий и городам проживания люди.

Регина, пенсионер, Лида:

- Они там совсем народ не уважают. Такое при Брежневе было, когда папа слушал «Голос Америки». Теперь мы то же самое делаем. Дочь подруги скачала программу, вот, сижу, читаю вас снова. Она же рассказала, что на работе многие попросили сделать так, чтобы «Хартия-97» снова открывалась.

Нет, конечно, это уже, как говорится «всё». Сразу, когда узнала про то, что «Хартию» запретили, вспомнила ГКЧП и Янаева с дрожащими руками. Перед этим уже была какая-то гласность, новые передачи по телевизору – так они «Лебединое озеро» пустили. Они теперь что – тоже вместо «Хартии» будут «Лебединое озеро» показывать?

Ольга, детский врач, Минск:

- «Хартию» заблокировали в среду вечером, в четверг это было самой обсуждаемой на работе темой. Молодцы, что опубликовали инструкцию, как читать сайт через Opera и анонимайзеры.

Леонид, водитель, Витебск:

- Все мои знакомые возмущены тем, что «Хартию-97» заблокировали! На днях мне позвонила пожилая знакомая из Езерища, что на границе с Россией, и с надеждой в голосе спросила, как я теперь читаю Charter97.org. Я ей подробно рассказал про способы обхода блокировки. Сколько же радости было в ее голосе, когда она поняла, что снова сможет читать любимый сайт.

Валерий, строитель, Полоцк:

- Это все, клиника. У кого-то поехала крыша. Он не понимает, на какие грабли наступает. Я простой человек, но понимаю, что в Европе в 21-м веке такие вещи не проходят.

Мы с ребятами всегда после смены читаем сайт с телефонов – что там происходит в Минске и в мире. Когда узнали про блокировку, сначала был шок: все просто молчали. Потом переглянулись и один из наших говорит: «Это все, теперь Лукашенко точно приплыл».

Орест, предприниматель из Львова:

- У нас, конечно, ваш сайт не блокируют. Мы такого не позволим! Я всегда с интересом читаю ваши новости про Украину: они даже лучше, чем наши пишут. У нас не поймешь, кто за кого – тут «здрада», там «здрада», там компромат, тут «мочат» кого-то, чтобы своего на должность провести…

Вас почитаешь – душа радуется. Есть надежда, что не зря «зэка» (Виктора Януковича – ред.) свергали. Спасибо, что освещаете, как мы воюем с Путиным. Когда вернем Крым, Луганск и Донецк, это будет и вашей заслугой.

Ну а «сябрам» (белорусам – ред.) хочу сказать: если «Хартию» заблокировали, то уже пора подниматься. Дальше будет только хуже. Гоните уже своего паука, как мы своего прогнали. Ждать вам больше от него нечего.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию.