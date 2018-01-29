«Хитрость» декрета №1 29.01.2018, 9:19

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У белорусов попытаются забрать еще больше денег.

25 января Лукашенко подписал новый декрет №1, который должен заменить нашумевший декрет №3. Поменяв цифры и немного изменив язык обсуждения белорусские власти ожидают протолкнуть закон, с помощью которого у людей попытаются забрать еще больше денег, пишет сайт pramen.io.

Тунеядцев не будет!

Декрет кардинально меняет подход. Нормы о взимании с трудоспособных неработающих граждан сбора на финансирование государственных расходов были вычеркнуты. Не идет речи о социальных иждивенцах — тех самых «тунеядцах». Вместо этого вводиться термин «стимулирования трудоспособных неработающих граждан к легальной занятости». Таким образом белoрусы смогли отбиться от декрета №3 посредством массовых протестов в феврале-марте этого месяца, но получили новую причину для протестов.

В свою очередь чиновники уже начинают вилять вокруг вопроса о том, зачем же нужен новый закон:

«Документ направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения» — говорится в сообщению о подписании декрета №1.

Те, кто в свою очередь оплатил взнос декрета №3, смогут вернуть деньги написав заявление и подождав месяц.

Давай, давай!

После почти года разработки нового концепта чиновники согласились во многом с тем, что уже просачивалось в СМИ последние месяцы — вместо одноразовой оплаты за услуги государства раз в год в виде 150 долларов, теперь мы в случае утери работы должны будет оплачивать все услуги субсидированные государством. Звучит довольно странно, а для многих вообще непонятно, что это значит. И похоже, это очередной шаг в попытке избежать столкновения с гневом народа, с которым власти уже столкнулись в начале 2017.

Однако, уже в первые дни посыпались сообщения о том, что в экономическом плане новый декрет может стать еще более разрушительным, чем предыдущий, так как в размытых формулировках скрывается огромное количество потенциальных расходов, которые придутся на людей, оказавшихся и так в сложной финансовой ситуации.

Сам список услуг, которые граждане будут обязаны оплачивать в полном размере, пока не опубликован: он будет представлен общественности до 1 апреля. Однако уже сегодня можно взглянуть на то, что субсидирует белорусское государство:

Медицина

В случае с медициной непонятно как будут определять работоспособность закона в случае экстренного оказания медицинской помощи. Окажется ли безработный в долгах за удаление аппендикса или медики не будут выпускать из больницы пока не оплатил все услуги — последнее в стране очень легко можно представить.

Помимо этого, странная ситуация складывается вокруг семей, где муж или жена работают, а супруг смотрит за детьми и домашним хозяйством. Получится ситуация, где сегодня семья могла нормально выживать за счет работы одного человека и пользоваться медицинскими услугами, а уже после декрета эти люди будут вгоняться в долги при проблемах со здоровьем неработающего супруга.

Стоит еще вспомнить в этой ситуации об оказании помощи бездомным в холодные месяцы, когда люди оказываются на несколько недель в больнице с обморожениям и переохлаждением. Значит ли это, что этим людям будет отказано в предоставлении медицинской помощи, тем самым еще больше маргинализируя бездомных.

Однако очередное наступление на бесплатную медицину наталкивается на стену конституции, которая гарантирует на данный момент бесплатное медицинское образование.

Коммуналка

Уже на протяжении многих лет Лукашенко пытается привести людей к оплате 100% коммунальных услуг. С низким ростом зарплат, подобные попытки воспринимаются довольно холодно со стороны общества. С новым декретом вполне возможно, что оплачивать коммунальные услуги придется как минимум безработным или же семьям, в которых есть безработные.

В очередной раз ситуация приблизительно такая же, как и в случае с медициной — люди, которые сегодня могли справляться с оплатой коммуналки без постоянной работы могут оказаться в ситуации задолженностей. Таким образом государству получит дополнительную возможность выселения малоимущих семей в счет долгов.

Образование

Ситуация с образованием в целом малопонятна для многих. С одной стороны, конституция опять же обеспечивает бесплатное образование для всех. С другой стороны, чиновники могут накинуться на безработных в семье и таким образом попытаться взимать оплату за образование.

Общественный транспорт

Тут ситуация тоже заставляет засомневается в возможности отсеивания безработных. Но не стоит забывать, что рекомендации МВФ по сворачивания субсидий по всем направлениям все еще в силе и вполне возможно, что к началу действия закона транспорт уже не будет субсидироваться.

Социальной справедливости всем!

«Декрет № 1 основан на принципе социальной справедливости и участии всех граждан в жизни общества и нашей страны» — Андрей Лобович, зам. министра труда и соцзащиты.

Список услуг, который мы привели не полон, экономика Беларуси во многих сферах завязана на государственных субсидиях и как все это впишется в рамки декрета №1 до сих пор непонятно. В самом декрете существует огромное количество.

К примеру, в регионах будут созданы некие комиссии, которые будут оказывать содействие граждан в поиске работы. Вы можете ошибочно подумать, что в Беларуси появится огромное количество вакансий для социальных работников, вот только по тексту декрета входить в эти комиссии будут депутаты всех уровней, специалисты из ЖКХ, милиции, исполкомов и общественных организаций. И мы отлично знаем, в каком ключе белорусские милиционеры, например, могут помочь с поиском работы:

«Декрет предусматривает право этих комиссий принимать решение о направлении «трудоспособных неработающих граждан, ведущих асоциальный образ жизни, в лечебно-трудовые профилактории»

Т.е. для борьбы с «асоцильными элементами» все больше людей будут отправлять в ЛТП. Не стоит сомневаться в том, что возможностью будут пользоваться для борьбы в том числе и с политическими оппонентами.

Но возможность унижения перед чиновниками в новом декрете оставили. Точно также как и ранее безработные могут объяснить комиссии о своих сложностях и получить возможность не уплачивать расходы в полном размере. Мы помним начало прошлого года и описания того, через что проходили люди на таких комиссиях.

«Хитрость» декрета

Хитрость новой версии нападения на безработных и малоимущих заключается в том, что хотя деньги и начнут взимать с 1 января 2019, почувствовать на себе закон многие смогут только спустя некоторое время, таким образом избегая сценария зимы-весны 2017, когда более 400 000 человек получили «письма счастья». Вполне возможно, что с недовольством, разбросанным по различным неделям/месяцам будет проще совладать.