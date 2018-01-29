Стало известно, сколько власти хотят собрать с «тунеядцев» за услуги ЖКХ 36 29.01.2018, 18:23

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Фото: tut.by

Безработные будут платить за жилищно-коммунальные услуги по полной.

Это следует из нового декрета Лукашенко "О содействии занятости населения", пока единственное, что в нём понятно, передает «Еврорадио».

Согласно новому документу, «тунеядцами» признают "трудоспособных граждан, не занятых в экономике". Конкретнее в апреле определит совет министров.

Журналисты посмотрели, сколько заплатит за минскую двухкомнатную квартиру семья из трёх человек, в которой один «тунеядец», а двое работают. Для этого всё, что употребила семья за прошлый месяц разделили на троих, и для "трудоспособного и не занятого в экономике" посчитали 100% тарифов, принятых на этот год. Долю других двоих посчитали по субсидированным государством тарифам.

Вот так будут выглядеть цены на коммуналку в квартире с одним «тунеядцем».

Техническое обслуживание — 6,51 рубля

Капремонт — 5,2

Горячая вода — 25,5

Холодная вода — 10,54

Теплоснабжение — 50

Водоотведение — 7,02

Вывоз мусора — 5,1

Дополнительные услуги — 7,21

Всего за двухкомнатную квартиру — 117 рублей в месяц.

А вот цены за ту же квартиру, если "временно не занятого в экономике" в квартире не будет.

Техническое обслуживание — 6,49

Капремонт — 5,2 рубля

Горячая вода — 10,8

Холодная вода — 10,4

Теплоснабжение — 21

Водоотведение — 7

Вывоз мусора — 4,95

Дополнительные услуги — 7,21

Всего — 73 рубля.

Как видим, цены отличаются на горячую воду и отопление. Капремонт стоит столько же, вывоз мусора дешевле на 6 копеек, холодная вода на 48 копеек, техническое обслуживание на 2 копейки.

Хуже придётся одному прописанному в двушке "тунеядцу". Для него жировка потянет на 150 рублей.