В Гомеле заявлено уличное шествие в поддержку «Хартии-97» 1 30.01.2018, 15:26

Демократические профсоюзы требуют возобновить доступ к независимому сайту.

30 января представители независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) в Гомеле Виктор Козлов и Леонид Судаленко подали в горисполком заявку о проведении 17 февраля уличного шествия в поддержку интернет - ресурса Charter97.org и обсуждение проблем, связанных со свободой слова и выражения мнения в Беларуси, сообщает гомельская «Весна».

Шествие с транспарантами и лозунгами, отражающими цель мероприятия, заявлено на 12.00 часов по улице Советской от Площади Восстания до Площади Ленина. Организаторы мирного собрания планируют привлечь к участию в мероприятии до 50 человек.

«В демократическом обществе заблокировать такой сайт, как «Хартия-97» придумает разве что безумец, иначе на улицы выйдет весь народ. Наши люди молчат, хотя этот ресурс, я уверен, читают практически в каждой семье и в каждом доме. Своим мероприятием мы хотим привлечь внимание к фактической расправе над ведущим Интернет-ресурсом страны», - заявил представитель независимого профсоюза в регионе Козлов.

Правовой инспектор профсоюза Леонид Судаленко считает, что свобода мнения и свобода его выражения являются неотъемлемыми условиями для всестороннего развития личности и что они имеют ключевое значение для любого свободного и демократического общества.

«Любые ограничения на свободу слова должны отвечать строгими критериями необходимости и соразмерности. Правительство нам не разъяснило, для достижения каких целей на «Хартию-97» в стране наложено фактическое табу. Если сайт подозревают в «экстремизме», данное обвинение вначале должно пройти судебную проверку», - подчеркнул профсоюзный юрист.

Профсоюзники также призывают гражданское общество Гомельского региона поддержать их инициативу, протестовать и требовать доступа к сайту «Хартия-97».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию