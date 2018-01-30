Виталий Рымашевский: На встрече с Ханом «Хартия-97» была темой №1 2 30.01.2018, 17:55

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Виталий Рымашевский

Фото: «Радыё Свабода»

Свобода СМИ в Беларуси должна постоянно быть в повестке переговоров с ЕС.

Об этом Charter97.org рассказал один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский:

- Сегодня в Минске произошла встреча оппозиционных политиков с Комиссаром ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханессом Ханом.

На встрече обсуждалась ситуация с правами человека в Беларуси в контексте отношений нашей страны с Евросоюзом. Белорусские оппозиционные политики подписались под обращением главного редактора «Хартии-97» Натальи Радиной, в котором она призывает еврокомиссара Хана потребовать от белорусских властей немедленно прекратить блокировку сайта.

Все оппозиционные политики, бывшие на этой встрече, поддержали это обращение и с нашими подписями оно было передано Йоханессу Хану.

Хочу отметить, что даже до нашего выступления еврокомиссар Хан был хорошо знаком с нарушениями свободы СМИ в Беларуси и поднимал этот вопрос на встрече с Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.

На встрече с оппозиционными политиками еврокомиссар Хан подчеркнул, что придает большое значение ситуации с правами человека и свободой слова в Беларуси.

В беседе с еврокомиссаром я отметил, что только за последний год давление на политических активистов и СМИ в нашей стране стало большим, чем за последние четыре года, поэтому стратегия открытости Евросоюза для официального Минска нуждается в изменениях. Особо было подчеркнуто отношение властей к независимым СМИ – блокирование вначале сайта «Белорусский партизан», а затем и крупнейшего независимого информационного ресурса «Хартия-97».

Во время обсуждения этой проблемы Йоханнес Хан заявил, что в его понимании диалог с Беларусью должен строиться на комплексном подходе, когда нет разделения и экономические вопросы обсуждаются «одним пакетом» с правами человека и свободой СМИ.

Такой подход можно только приветствовать и мы надеемся, что у белорусских властей не получится отделить проблему прав человека от других вопросов в отношениях с ЕС.

Важно, чтобы личная позиция еврокомиссара Хана о комплексности подхода к белорусским вопросам стала использоваться в этом году всеми в Евросоюзе.

Отвечая на наши вопросы, еврокомиссар Хан подчеркнул, что вопрос свободы СМИ в Беларуси его очень беспокоит и он будет его поднимать в своих дальнейших встречах.

В свою очередь, БХД будет продолжать контактировать с Йоханессом Ханом по этому вопросу, в том числе и по линии Европейской народной партии. Ведь еврокомиссар Хан является и вице-президентом ЕНП. Это дает возможность пересекаться с ним по вопросу свободы СМИ в Беларуси и на мероприятиях этой партии.

БХД будет активно работать в этом направлении, мы подчеркиваем свою солидарность с «Хартией-97». Отстоять «Хартию» - эта наша общая цель. Мы прекрасно понимаем: сегодня запрещают «Хартию-97», а завтра – все независимые сайты в Беларуси. Сегодня солидарность с «Хартией» - самое важное из того, что необходимо делать. Поэтому не случайно то, что на встрече с Йоханессом Ханом «Хартии-97» звучала как тема №1.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию