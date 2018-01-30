Как оппозиция встретилась с еврокомиссаром Ханом 30.01.2018, 21:55

Еврокомиссар Йоханнес Хан

Политики передали обращение о разблокировке «Хартии-97».

Лидеры белорусской оппозиции обсудили с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом, который посетил Минск с официальным визитом, текущее положение Беларуси в вопросах прав человека, свободы слова и избирательного законодательства. Они также передали еврокомиссару совместное обращение по поводу блокировки сайта «Хартия-97».

На встрече с Ханом от оппозиции присутствовало восемь человек: глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич, сопредседатель БХД Виталий Рымашевский, лидеры Белорусского Национального Конгресса Владимир Некляев, Николай Статкевич, лидер ОГП Анатолий Лебедько, лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич и правозащитник Андрей Полудо. С еврокомиссаром они увиделись уже после его встреч с Лукашенко, Макеем и Кобяковым, пишет tut.by.

— Асноўны пасыл Хана быў такі: немагчыма чакаць прагрэсу ў адносінах паміж Беларуссю і ЕЗ без карэнных зменаў у сітуаціі з правамі чалавека, выбарчага заканадаўства і ўвядзення мараторыя на смяротнае пакаранне. Еўракамісар таксама падкрэсліў, што ЕЗ і далей не будзе выключаць кантакты з апазіцыяй, — рассказал Юрий Губаревич.

По словам Губаревича, еврокомиссар также подчеркнул, что ЕС практикует единый подход ко всем странам на Востоке и Западе.

— Для іх важна, каб вакол ЕЗ быў такі пояс дабрабыту. І аснова гэтага дабрабыту — магчымасць рэалізацыі свабод людзей у гэтых краінах. Ён падкрэсліў, што Беларусь у гэтым поясе з’яўляецца выключэннем, бо для Беларусі ЕЗ — не асноўны партнёр у пытаннях эканомікі, што абмяжоўвае ўплыў ЕЗ у адносінах Беларусі, — пояснил Губаревич. — Еўракамісар таксама расказаў, што на сустрэчы з Макеем ён прапанаваў, каб 100-годдзе БНР адзначалася супольна усімі палітычнымі сіламі. Гэта для нас было вельмі важна. Таксама дэлегаты ад ЕС прапанавалі сваю дапамогу ў арганізацыі дыскусіі на ўсіх пляцоўках, быць пасрэднікам.

Представители оппозиции также подняли вопрос свободы СМИ, в частности — блокировки доступа к «Хартии-97». И передали Хану подписанное представителями политических партий и организаций обращение главного редактора сайта Charter97.org Натальи Радиной.

В обращении говорится, что блокировка доступа к «Хартии-97» — «очередной серьезный удар по свободе слова в Беларуси и праву людей на доступ к информации».

«Сайт привержен принципам демократии и уважению прав человека. Блокировку сайта осудили многие международные организации, журналисты, политики и правозащитники во всем мире. Несмотря на многочисленные требования в Беларуси и международные обращения, блокировка не была отменена и продолжается во время Вашего визита в Беларусь и встреч с высшими должностными лицами, — говорится в обращении. — Зная Вашу личную приверженность европейским ценностям, я настоятельно прошу Вас потребовать незамедлительно прекратить блокировку Charter97.org в Беларуси и остановить репрессии против независимых медиа. Не допустите того, чтобы «Хартия-97» стала еще одним политзаключенным в Беларуси, лишенным права общаться с людьми».