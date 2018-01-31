Беглый экс-премьер Кыргызстана возглавляет агрохолдинг Лукашенко? 7 31.01.2018, 8:16

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Как соратники Бакиева меняют фамилии и ведут бизнес в Беларуси.

Превратившийся в Даниила Урицкого беглый экс-премьер Кыргызстана делает бизнес в Беларуси. Такую информацию распространили кыргызские СМИ.

«С апрельской революции 2010 года он с поджатым хвостом находился в бегах. Стало известно, что этот «хвост» Бакиева сейчас взял совсем другую фамилию и имя, занимается бизнесом в Беларуси», – пишет местное издание Де-факто.

Бывшему премьер-министру Данияру Усенову сейчас 57 лет. Он был объявлен в розыск 10 апреля 2010 года Генпрокуратурой КР. На него было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса: ст.304 ч 2 (злоупотребление должностным положением), ст.305 ч 2 (превышение должностных полномочий), ст.30-97 (соучастие в убийстве).

Приговором Первомайского районного суда Бишкека 7 июня 2013 года Усенов был заочно осужден на 15 лет лишения свободы в усиленном режиме с конфискацией имущества за то, что в бытность мэром города Бишкека отдал под незаконное строительство жилья 11,31 га земли в парке Ата-Тюрка.

21 июля 2014 года Усенов приговором Военного суда Бишкекского гарнизона был заочно осужден на пожизненное лишение свободы за превышение должностных полномочий во время работы премьер-министром и соучастие в убийстве. Эти приговоры были оставлены без изменения судьями высших инстанций Кыргызстана.

Согласно сведениям кыргызских журналистов, сейчас Данияр Усенов стал Даниилом Тимуровичем Урицким и под этим именем живет в Беларуси. Вроде бы, изменил даже возраст – стал на 7 лет моложе (сам он 1960 года рождения, а сейчас стал 1967 года рождения).

«Он как гражданин Беларуси пользуется заграничным паспортом, выданным Фрунзенским РОВД города Минска 24 апреля 2016 года серии МР 3811200», – сообщает издание.

Напомним, что имя Даниила Урицкого уже всплывало в белорусский СМИ в связи с проектом по созданию «Белорусской биотехнологической корпорации», который связывают с беглым экс-президентом Кыргызстана Курманбеком Бакиевым. Урицкий в нем директорствует. Но для СМИ оказался неуловим, хотя вопросы о проекте на миллиард долларов ему хотели задать многие.

8 августа 2016 года Александр Лукашенко подписал указ №300 «Об организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла». Этот указ предусматривает строительство нескольких заводов по производству аминокислот, комбикорма, переработки масленичных семян, комплекс-хранилище зерна, а также научно-исследовательские лаборатории. Для реализации инвестиционного проекта на Минский областной исполнительный комитет возложена обязанность обеспечить создание ЗАО участвовать в уставном капитале.

Кроме того, на время реализации проекта предоставлен ряд льгот ЗАО «БНБК». К примеру, возмещение расходов производства сельскохозяйственного и лесного хозяйства, таможенные пошлины, налоги и другое.

11 августа 2016 года для реализации инвестиционного проекта утверждено кредитное соглашение между ЗАО «БНБК», Министерством финансов Беларуси и «Эксимбанком» Китая. На сегодняшний день под гарантии правительства Беларуси ЗАО «БНБК» запросило льготный кредит на 628 млн долларов США в Эксимбанке КНР.

«Для проведения переговоров со своими китайскими партнерами Усенов, превратившийся в Урицкого, побывал авиарейсами «Москва-Пекин» в Китае в сентябре 2016 года, в феврале и апреле 2017 года», – сообщают СМИ в Бишкеке.

Кстати, по их сведениям, председателем совета директоров ЗАО «БНБК» был назначен гражданин Кыргызстана, близкий человек Максима Бакиева (сына экс-президента) некто Рифат Утюшев. Он с 2007 до апреля 2010 года (при Бакиеве) занимал должность финансового директора Фонда развития Кыргызстана.

«Органы прокуратуры Кыргызстана продолжают нажимать на своих коллег в Беларуси с требованием экстрадиции не только Бакиева, но и Усенова–Урицкого. Почерковедческая экспертиза без труда докажет, что почерк директора в документах ЗАО «БНБК» идентичен почерку Усенова, который разыскивается правоохранительными органами Кыргызстана. Да и свидетели опознают его, причем их будет много. Как же забыть человека, который так красиво мог бравировать с телеэкранов и, занимая пост премьера, продавал по дешевке стратегические объекты страны подставным компаниям Бакиевых», -- пишет «Вечерний Бишкек». Однако новоиспеченных граждан Беларуси наша страна уже не выдаст.