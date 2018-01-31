Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org20
- 31.01.2018, 11:16
- 9,493
Как читать «Хартию'97» в браузерах Chrome и Firefox.
Инструкция по установке расширений для браузеров, позволяющих читать заблокированные сайты.
Chrome и Firefox — входят в тройку самых популярных браузеров у белорусских пользователей. В отличие от Opera, для просмотра сайтов, доступ к которым на территории страны заблокирован, на них требуется установка специальных расширений. Одно із самых простых - Browsec. Как его установить?
Если вы пользуетесь браузером Firefox:
1. Заходите на сайт https://browsec.com/, нажимаете синюю кнопку «Install BROWSEC for free»;
2. На открывшейся странице нажимаете на кнопку «Добавить в Firefox», во всплывающем окне нажимаете «Добавить», затем «Ок»;
3. Нажимаете на иконку Browsec в правом верхнем углу окна браузера (она выглядит в виде серого глобуса), во всплывающем окне нажимаете «Protect me»;
4. Читаете «Хартию'97».
Если вы пользуетесь браузером Chrome:
1. Заходите на сайт https://browsec.com/, нажимаете синюю кнопку «Install BROWSEC for free»;
2. На открывшейся странице нажимаете на кнопку «Установить», во всплывающем окне нажимаете «Добавить расширение»;
3. Нажимаете на иконку Browsec в правом верхнем углу окна браузера (она выглядит в виде серого глобуса), во всплывающем окне нажимаете «Protect me»;
4. Читаете «Хартию'97».