Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org 20 31.01.2018, 11:16

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Как читать «Хартию'97» в браузерах Chrome и Firefox.

Инструкция по установке расширений для браузеров, позволяющих читать заблокированные сайты.

Chrome и Firefox — входят в тройку самых популярных браузеров у белорусских пользователей. В отличие от Opera, для просмотра сайтов, доступ к которым на территории страны заблокирован, на них требуется установка специальных расширений. Одно із самых простых - Browsec. Как его установить?

Если вы пользуетесь браузером Firefox:

1. Заходите на сайт https://browsec.com/, нажимаете синюю кнопку «Install BROWSEC for free»;

2. На открывшейся странице нажимаете на кнопку «Добавить в Firefox», во всплывающем окне нажимаете «Добавить», затем «Ок»;

3. Нажимаете на иконку Browsec в правом верхнем углу окна браузера (она выглядит в виде серого глобуса), во всплывающем окне нажимаете «Protect me»;

4. Читаете «Хартию'97».

Если вы пользуетесь браузером Chrome:

1. Заходите на сайт https://browsec.com/, нажимаете синюю кнопку «Install BROWSEC for free»;

2. На открывшейся странице нажимаете на кнопку «Установить», во всплывающем окне нажимаете «Добавить расширение»;

3. Нажимаете на иконку Browsec в правом верхнем углу окна браузера (она выглядит в виде серого глобуса), во всплывающем окне нажимаете «Protect me»;

4. Читаете «Хартию'97».