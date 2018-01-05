«Тунеядцев» будут искать по ID-карте 89 5.01.2018, 12:30

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«Депутат» рассказала о некоторых нюансах обновленного декрета №3.

Незанятым белорусам трудоспособного возраста придется оплачивать услуги, которые субсидируются из бюджета, в стопроцентном размере, рассказала изданию «Звязда» председатель постоянной комиссии по труду и соцвопросам «палаты представителей» Тамара Красовская, рассказывая о предложениях, которые войдут в новую редакцию декрета № 3. Точный перечень таких услуг будет разработан правительством в первом квартале 2018 года.

По словам Тамары Красовской, в этом списке, возможно, окажутся услуги по газо- и электроснабжению. При этом белорусы, которые не имеют работы, но находятся в трудной жизненной ситуации, будут освобождены от такой платы.

— Мы заметили, что наниматели не очень охотно хотят брать выпускников вузов и колледжей без опыта, а также женщин, которые только вышли из отпуска по уходу за ребенком. Для того чтобы найти рабочее место для каждого, в районах должны быть созданы специальные комиссии. В них войдут депутаты всех уровней, представители ЖКХ, управлений внутренних дел, отделов образования и занятости.

Тамара Красовская добавила, что нельзя все регионы сравнивать с Минском, где база вакансий насчитывает тысячи предложений. Должны быть определены территории с напряженной ситуацией на рынке. Их перечень необходимо утверждать ежегодно. Выход для таких регионов — открытие новых рабочих мест, переподготовка специалистов и стимулирование самозанятости. Создавать также единую информационную базу граждан, не занятых в экономике.

— Важно, чтобы государственные органы взаимодействовали при ее ведении, — считает председатель комиссии. — Информация в базе должна актуализироваться ежемесячно — кто-то переехал в другой регион, кто-то проходит курсы. Вычислить, есть ли работа у человека, можно будет также с помощью ID-карты, которую в следующем году планируют завести на каждого гражданина.

Воздействовать на тех, кто работать не хочет, сложно, посетовала «депутат». «Многие, кто был устроен комиссией весной, уже уволились. Хотя им и место на хороших предприятиях нашли, и зарплату дали».