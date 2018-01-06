Эстонский генерал: На учениях «Запад-2017» Россия моделировала войну с НАТО 2 6.01.2018, 8:32

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Рихо Террас

Фото: EPA/UPG

Масштабы и площадь маневров были намного больше, чем официально заявлено.

Командующий Силами обороны Эстонии, генерал Рихо Террас считает, что на учениях «Запад-2017» Россия моделировала войну с НАТО.

Об этом он сказал в интервью газете Bild (перевод — LB.ua).

«Скажу прямо: на учениях «Запад-2017» Россия смоделировала полномасштабное военное нападение против НАТО. Оно не было направлено только против стран Балтии, так как театр учений растянулся от Севера до Черного моря. Масштабы и площадь маневров были намного больше, чем официально заявлено», — сказал он.

В декабре 2017 года Bild со ссылкой на источники в НАТО опубликовал статью, в которой говорилось что главным сценарием российских учений «Запад-2017» стала не антитеррористическая борьба и государственная оборона, а проведение захвата стран Балтии за несколько дней и «шоковая кампания» против стран Западной Европы: Германии, Голландии, Польши, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что Россия в рамках учений «Запад-2017» отработала условное нанесение ракетно-ядерного удара с привлечением сил и средств всех компонентов ядерной триады (авиация, ракеты, подводные ракетоносцы).

Стратегическое учение вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2017» прошло в сентябре.