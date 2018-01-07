«Мы готовы здесь ночевать»: Брестчане бунтуют против аккумуляторного завода 7 7.01.2018, 8:39

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Протестующие под Брестом хотят организовать круглосуточную вахту.

В Бресте и пригороде идет сбор подписей против появления аккумуляторного завода в СЭЗ, а возле стройплощадки собрались люди.

«Вы к какому лагерю? Кто за стройку или против?» — встречают корреспондента «БГ» и ее коллег люди у входа на стройплощадку завода. Когда узнают, что мы — журналисты, обступают и начинают рассказывать, что привело их сюда.

«Мы из Бреста и приехали сюда, когда узнали, что здесь будет такая стройка. И будем приезжать постоянно. Узнали случайно, из интернета. Люди собирают подписи, мы тоже начали собирать подписи. В Бресте больше 300 тысяч человек, они что, будут все умирать и вымирать? Плюс Брестский район», — говорит одна женщина.

Людей возмущает тот факт, что строительство завода, который, по их мнению, может нести угрозу экологии и их здоровью, начали без их ведома и согласия. Информация об общественном обсуждении проекта была размещена в районной газете «Заря над Бугом», замечания можно было предоставить с 28 ноября по 27 декабря 2016 года. Жители же Бреста и окрестностей говорят, что узнали о стройке в последние дни 2017-го — начале 2018 года.

«Общественное обсуждение проведено формально: размещение информации было, и никто не пришел обсуждать. Это же смешно. У нас есть люди, депутаты, которые должны максимально информировать население и спросить у людей, хотим мы этого или нет. Они должны защищать наши интересы: им за это из бюджета платят деньги. Значит, кто-то недобросовестно выполнил свои обязанности», — говорит участница собрания.

Другой участник, Дмитрий, считает, что по значимости это предприятие не менее важно, чем выборы депутатов, и касается не только жителей прилегающих к СЭЗ территорий, но и брестчан тоже. Но плакатов, как о проведении выборов, нигде не было.

После непродолжительных возмущений люди решают войти на огороженную территорию стройки, чтобы поговорить с руководством. Однако пускают туда лишь одного человека — журналистку государственной газеты. Перед остальными закрывают калитку — мол, на всех нету касок, а без касок нельзя.

«Так пусть к нам сюда выйдут, чтобы все слышали!» — предлагают люди. Ответа нет.

Тем временем к стройплощадке еще подъезжают люди, в том числе с детьми. О том, что будет такая встреча, они узнали из групп в «Вайбере», в «ВКонтакте», в «Одноклассниках». В последние дни в интернете много разной информации о строительстве аккумуляторного завода. Жители Бреста и района приехали на стройку, чтобы получить ответы на волнующие их вопросы.

«Мы готовы каждый день сюда приезжать, ночевать, несмотря на погоду и праздники. Но в первую очередь мы попытаемся решить это другим путем. Подадим запросы от общественности близлежащих деревень во все властные структуры, скорее всего, в Генеральную прокуратуру о правовой оценке строительства такого производства. Люди настроены категорично», — высказывают коллективное настроение собравшиеся.

Тем временем к площадке приезжают директор аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» Сергей Мельникович и заместитель главы администрации СЭЗ «Брест» Александр Шукайло. Директора завода обступают люди, засыпают вопросами и говорят, что будут добиваться остановки строительства предприятия.

«У вас есть определенные вопросы, опасения. Мы не против разговаривать с вами, доносить вам информацию. Я как директор завода могу остановить эту стройку, но я не буду ее останавливать, так как не вижу здесь никаких нарушений законодательства», — говорит Сергей Мельникович.

На вопрос о том, сколько людей участвовало в общественном обсуждении, директор говорит, что не поступило никаких заявлений.

«И вас это не насторожило?!» — спрашивают собравшиеся.

«Нет, — отвечает Мельникович. — <…> Если вы думаете, что здесь будут применяться какие-то китайские технологии, о которых пишут в интернете, здесь лишь используются китайские деньги для финансирования строительства. <…> У нас на предприятии используются современные европейские и мировые технологии», — говорит директор.

Люди объясняют, что вынуждены брать информацию из прессы, из интернета, друг от друга, потому что ни руководство завода, ни власти ничего не говорят.

«Поэтому мы и приехали, чтобы провести разъяснительную работу», — поясняет Мельникович.

Он также сообщает, что под полным циклом производства понимается не то, что «мы будем здесь плавить свинец, перерабатывать старые аккумуляторы, разделывать их. Это происходит в Белоозерске, потому что там профильное предприятие разрабатывалось конкретно под переработку и производство марочного свинца с хорошими европейскими, французскими технологиями. Там стоит автоматическая система контроля выбросов, которая постоянно онлайн проводит мониторинг».

На вопрос о том, сколько свинцовой пыли будет выбрасываться в атмосферу после очистки, он отвечает, что не около 3 тонн, а 3 килограмма в год.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» строится в СЭЗ «Брест». Заказчиком выступает компания «АйПауэр» бизнесмена из Пинска Виктора Лемешевского, подрядчик — китайская «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». Под Брестом будет налажен полный цикл производства аккумуляторных батарей. Планируется создание 188 рабочих мест.

Тем временем пошел дождь, но, несмотря на это, никто не расходится. Люди говорят, что именно сейчас начались общественные обсуждения, когда люди узнали о строительстве завода и получили возможность задать вопросы: «Мы задаем вопросы, потому что мы тут живем. Мы тут отдыхаем. Мы тут жизнь свою проводим. Если б вы нормально сделали эту работу, предоставили всю информацию, вообще бы вопросов не было! Обсудили в рабочем порядке и разошлись! То, что сейчас здесь собралось 50 или 30 человек, — это всего лишь представители! За каждым стоит 50, 100 человек. Это несколько тысяч человек, которые в округе живут. Все возмущаются».

Заместитель главы администрации СЭЗ Брест Александр Шукайло, поясняет отдельно стоящей небольшой группе людей, что еще 20 лет назад в этом месте была выбрана площадка под размещение объектов свободной экономической зоны.

«Проект детальной планировки прошел экспертизу, определены площадки с их функциональным назначением, с экологическими ограничениями. И мы размещаем все предприятия в соответствии с детальным планом, который подразумевает и, скажем так, не совсем чистые производства, но допустимые в рамках законодательства, санитарно-эпидемиологических норм и всего остального. И когда люди пишут, что здесь рядом грибы, что они будут непригодны для питания, — это просто смешно. Это дилетантство. И когда пишут, что расстояние 300 метров, а на самом деле 820, — это тоже вбросы информации», — высказывается Александр Шукайло.

Что касается проекта аккумуляторного завода, то он проходил экспертизу в Минске.

«И государственную, вневедомственную, и экологическую. Не в Бресте. Заворачивался проект несколько раз. Экспертизу проходили вместо месяца более полугода. Довели безопасность завода до идеала», — отмечает замглавы администрации СЭЗ «Брест».

По мнению директора завода, собрание, сбор подписей — следствие того, что люди располагают недостоверной информацией, вырванной из контекста.

«Кому-то выгодно именно в таком ключе донести информацию до населения. Я, может быть, где-то согласен с тем, что информация, которая доводилась, была не совсем полной», — признается Мельникович.

Заместитель председателя Брестского райисполкома Николай Коршенков, который приехал чуть позже, предлагает собравшимся провести встречу в более цивилизованном формате.

«Вы направляете обращение. Мы оповестим о встрече с людьми. Встретимся, в нормальной спокойной обстановке поговорим. Пригласим специалиста, приведем вам данные, которые не вырваны из контекста, а взяты из документов», — говорит Коршенков и обещает, что о мероприятии людей предупредят заблаговременно.

На этом встреча завершена. Тем не менее завтра, 6 января, у кинотеатра «Беларусь» планируется провести ранее запланированный сбор подписей за остановку строительства. Собирать подписи и дальше будут и в интернете, и по прилегающим к строящемуся заводу населенным пунктам и Бресту.