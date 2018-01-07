Бунт в Бресте: Против народа нельзя выступать, терпение может и закончиться 34 7.01.2018, 12:41

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Брестчане продолжают борьбу за прекращение строительства китайского завода.

Жители Бреста собирают подписи против начатого китайским подрядчиком «Аньхойской Внешнеэкономической Строительной Корпорацией» строительства аккумуляторного завода компании «iPower», говорится в репортаже «Белсата».

«Люди мрут как мухи. Китайцев много, они о себе начали заботиться. А сколько нас? Совсем ничего осталось», — говорят люди.

Такие вредные предприятие закрывают даже в Китае, где об экологии особо не заботятся. Брестские же власти обещают новые рабочие места, а людей больше волнует собственное здоровье, чем чьи-то экономические дивиденды.

Жители Бреста говорят:

«Против, потому и ставлю свою подпись. И все мои друзья против и буду агитировать против. Потому что нельзя убивать свой народ. Народ кормит все правительство, всех чиновников, поэтому против народа нельзя выступать, терпение когда-нибудь закончится».

«Много подписей собрала, так как люди даже через интернет узнают и подходят, говорят специально приехали, чтобы поставить подпись».

Для привлечения внимания к проблеме блогер Сергей Петрухин провел специальный стрим на своем ютубканале «Народный репортер», а неравнодушные граждане продолжают распространять информацию в соцсетях.

«Мы хотим повторные общественные слушания — это раз. И хотим повторную, нормальную экологическую экспертизу. Думаю этого реально добиться, так как подписей собрано достаточное количество. Предварительно уже собрали 2 тысячи. Думаю за неделю соберем больше, и 5-6 тысяч у нас будет», — говорит активист ОГП Андрей Кабанов.

Петицию и копии подписных листов в конце следующей недели активисты планируют передать в Брестский областной совет депутатов, местный облисполком, администрацию Лукашенко и в «палату представителей». Некоторые прохожие посчитали, что подставить свою подпись — недостаточно, поэтому, чтобы присоединиться к делу, забирали с собой подписные листы.

«Я точно знаю, что производство аккумуляторов — это вредное производство и выбросы в окружающую среду. И я категорически против этого», — говорит житель Бреста Евгений.

Жители против, чиновники — за. И обещают, помимо завода для производства аккумуляторов, в свободной экономической зоне Бреста построить ряд других предприятий с китайским капиталом.