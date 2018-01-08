Монета с «Погоней» станет самой дорогой в истории 19 8.01.2018, 12:52

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Цена уникальной монеты может достигнуть $2 миллионов.

На аукцион в США попали 100 дукатов Жигимонта Вазы. В 2008 году она стала самой дорогой монетой в истории. За 1,38 млн долларов ее купил немецкий коллекционер. Ожидается, что на этот раз рекорд будет побит.

Американский аукционный дом Classical Numismatic Group INC прогнозирует, что цена золотой монеты во время аукциона может достигнуть 2 миллионов долларов. Финал аукциона пройдет во вторник и среду, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на Gazeta Wyborcza.

Диаметр монеты - 70 мм, она весит 348,3 грамм золота. Таких монет в мире сохранилось всего шесть.

Монету отчеканили в Быдгоще. Исследователи полагают, что она была подарком королю или лицам из его ближайшего окружения. Другие полагают, что монету заказал сам Сигизмунд Ваза.

Таких монет было отчеканено всего несколько. Одна из них находится в Польше, в Национальном музее в Кракове. Она происходит из коллекции Эмерика Гуттен-Чапского, уроженца Станьково под Минском.

Автором проекта монеты был один из самых выдающихся тогдашних европейских мастеров - Самуэль Амон из Швейцарии. На аверсе представлены бюст короля без короны. Под бюстом мастер поместил свои инициалы SA и дату 1621. На реверсе под короной - щит с девятью частями. На них - изображения гербов Польши и ВКЛ, а также Швеции и Готланда, и снопы Ваза в середине.