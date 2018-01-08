Олег Дулуб: Не успел зайти в офис, а в интернете новость, что я возглавил БАТЭ 3 8.01.2018, 18:05

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Олег Дулуб

Новый главный тренер борисовчан вел переговоры о контракте 9 часов.

В пятницу новым главным тренером стал Олег Дулуб. В понедельник днем наставник дал первую в пресс-конференцию в новой должности, пишет «Трибуна»:

– Как вам поступило предложение от БАТЭ? Кто позвонил и что говорил? Ваша первая реакция на звонок?

– Позвонил Анатолий Капский. Над такими предложениями долго не думают. Поэтому и подписание контракта произошло очень быстро. В моей тренерской истории это, наверное, самое оперативное подписание.

– Вам пришлось вернуть «Черноморцу» заработанные деньги. Легко ли далось это решение?

– Мы расстались не на тех договоренностях, о которых договаривались изначально, но расстались цивилизованно. И давайте тему «Черноморца» закроем и перейдем к БАТЭ. Это новая история. В Одессе остались хорошие болельщики, хорошие друзья. Если будет возможность, выкрою время и съезжу туда отдохнуть.

– Вы отмечали, что много времени ушло на переговоры по тренерскому штабу. Сколько переговоры длились?

– Подпись под контрактом я поставил в районе половины девятого вечера. Но меня поразила реакция… Днем еще не успел зайти в офис клуба, как в интернете уже появилась новость о том, что я возглавил БАТЭ. Улыбнулся, посмотрел на Капского: «Анатолий Анатольевич, оперативно у вас тут :)». Ему пришлось потратить много времени, чтобы выяснить все вопросы на этот счет. Скажу, что такое пристальное внимание со стороны СМИ часа на два затормозило развитие событий.

– А во сколько вы начали переговоры?

– Где-то в половину 12-го.

– Что было принципиальным для вас при обсуждении тренерского штаба?

– Опыт, который получил в Украине, убедил меня в том, что нужно приходить в клуб со своими помощниками. С полностью сформированным штабом. Учитывая пожелания клуба, остановились на кандидатуре Алексей Баги. Кроме него в штаб вошли Дмитрий Молош, Василий Хомутовский и Александр Грановский.

– Легко ли вам было отстоять Василия Хомутовского, с учетом его отношений с Капским?

– Василий Иосифович уважаемый человек. Его не надо отстаивать. Его работа в «Черноморце» показательна. Он здорово потрудился с вратарями. Прогресс Александра Гутора говорит сам за себя. Человек не играл год, но сразу влился в украинский футбол и с первых матчей стал демонстрировать очень хороший футбол.

– Одним из помощников будет Александр Грановский, игравший в «Спартаке» Олега Романцева. Как познакомились с ним? Почему предпочли его, а не Юрия Поклада, которого высоко ценили?

– Нельзя оставлять после себя выжженную землю в клубах, в которых работаешь. После тебя должны оставаться местные ребята, которые, если что-то произойдет, смогут твое дело продолжить. Старался делать так и в «Карпатах», и в «Крумкачах», и в «Черноморце». В Борисове такой Алексей Бага. При первом разговоре с ним уточнил, с какой линией он хочет работать. Бага ответил, что в предыдущем тренерском штабе работал с атакой. А Юра Поклад тоже работает с нападающими. Вот и все. Поэтому ситуация по Грановскому сложилась автоматически.

– Чем он хорош?

– А вы в Одессе были?

– Не довелось.

– Рекомендую съездить. Когда съездите и увидите Грановского, все поймете. В «Черноморце» команда сразу развернулась к тренеру. У нас сразу начало получаться. За три месяца мы сделали колоссальный скачок. И во всем этом большая заслуга Грановского. Александр снимает большую часть административной работы. Ну, и он – одессит. Это тяжело объяснить. Вот Николай (Ходасевич – Tribuna.com) был в Одессе. Ему понравилось. Сказал, что во Францию больше не поедет.

– С чего вы начнете свою работу в БАТЭ?

– Нужно отсканировать весь состав, который есть, и проанализировать возможные уходы. Оценить потенциал команды. После чего нужно выработать единую модель игры, которая наиболее подходит для этих игроков. И два месяца, что у нас есть до Суперкубка, будем этим заниматься. Но главное – создание единого коллектива, который будет решать поставленные задачи.

– Обсуждали с Анатолием Капским окончание прошлого сезона БАТЭ?

– Нет. Времени не было. 4 января я прилетел из США. 5-го целый день ушел на переговоры о контракте. А 6-го и 7-го – праздничные дни. Завтра плотно сядем за стол для обсуждения всех тем.

– Как оцените состояние команды?

– Я так понимаю, ребята хорошо отдохнули. Вчера поздравил Игоря Стасевича с Рождеством. Он сказал, что очень хорошо провел отпуск. Надеюсь, все так. Для того чтобы хорошо работать, надо хорошо отдыхать.

– БАТЭ долго был командой, которая после 1:0 сушила игру. Вы готовы изменить стиль БАТЭ на более атакующий? Готов ли к этому Анатолий Капский?

– О том, готов ли к этому Анатолий Капский, спрашивайте у него. Я сторонник сбалансированного футбола. Мои требования доводятся до игроков в доступной форме, чтобы они знали, что делать в каждый эпизод игры. Они должны научиться реагировать на перемены. Меня же устроит любой победный счет.

– Насколько заключен ваш контракт и какие задачи стоят перед вами?

– Контракт заключен по системе 1+1. Что касается задач, то первое – разобраться в клубной школе. Переговорить с директором, завучем. Нужно создавать единую методологию.

– Расскажите чуть подробней о том, кто и за что будет отвечать в тренерском штабе.

– Василий Хомутовский будет работать с вратарями, Алексей Бага будет отвечать за работу с нападающими, анализ ближайшего соперника и оценку того, что происходит с командой. Дмитрий Молош – за работу с защитниками или полузащитниками, а также будет анализировать соперника. Александр Грановский – или за оборону, или за полузащиту в зависимости от того, что будет делать Молош.

– Вы созванивались с Игорем Стасевичем. А Виталию Родионову звонили?

– Нет пока. Но в ближайшее время позвоню обязательно. Узнать о его планах на будущее – первостепенная задача.

– Ходят разговоры о возвращении в БАТЭ Александра Гутора и приход украинца Кирилла Ковальца.

– Мне нравится позиция БАТЭ по этому вопросу. Мы не комментируем слухи.

– Вы прогнозируете много изменений в составе?

– Профессиональный футбол предусматривает трансферы. И если будут серьезные предложения по ребятам, пойдут продажи. Но мы постараемся оперативно искать замены.

– Насколько принципиально для вас сохранить Михаила Гордейчука? И будете ли вы убеждать Родионова не завершать карьеру?

– В свое время один умный человек сказал фразу, которую запомнил: хороших игроков много не бывает.

– Ушел Денис Поляков, у Виталия Гайдучика истек контракт, перспективы Юрицы Булята не ясны, к Неманье Милуновичу есть интерес, а Захар Волков очень молод. Центр защиты – то, что вас волнует больше всего?

– Это первостепенно, учитывая все, что вы сказали. Нам очень важно найти одного-двух квалифицированных центральных защитников.

– Кто будет заниматься трансферами? О чем договорились с Анатолием Капским на этот счет?

– Пока не обсуждали, но, думаю, это будут обоюдные решения.

– Как общались с Анатолием Анатольевичем в предыдущие годы? Может, созванивались или встречались.

– Встреча была, когда еще работал в минском «Динамо». Случайно пересеклись в аэропорту. Пообщались на русском языке. Периодически обменивались смсками. Поздравляли с праздниками. Это нормальная практика в цивилизованном мире.

– Много ли было звонков после того, как стало известно, что вы подписали контракт с БАТЭ?

– Очень много. Я уже три дня отвечаю на звонки. Поздравляли из-за границы, из «Карпат». Были теплые слова от людей, которых я даже не знаю. Звонили и болельщики «Черноморца». Желали удачи и не желали моего возвращения назад. Для меня это очень ценно.

– Будет ли два вас принципиальный соперник в сезоне?

– Думаю, каждый матч для меня будет принципиальным. Это же БАТЭ. Против нас играют с предельной самоотдачей.

– Есть ли у вас понимание, почему БАТЭ так натужно стал чемпионом в прошлом сезоне?

– Одна из причин – игра на несколько фронтов, в концовке это сказалось. При этом отмечу предыдущий тренерский штаб. В такой сложной ситуации он сработал на десятку.

– Известна ли программа сборов?

– Начинаем работу 15 января. Три дня медосмотр, потом начинаем тренироваться, после чего проведем небольшой просмотровый турнир, чтобы понять футболистов. 31 января улетаем на сбор в Турцию. Потом работаем в Минске и выходим на Суперкубок.

– С Александром Ермаковичем встречались?

– К сожалению, не удалось. Не было времени просто. Но я очень хочу с ним пообщаться.

– В «Черноморце» работали с легионерами из дальнего зарубежья. В БАТЭ другая трансферная политика.

– Николай [обращается к Ходасевичу], вы ведь были в Одессе и видели, что я очень хорошо отношусь к чернокожим футболистам. И они ко мне хорошо относятся. Что касается иностранцев, то предпочтение будет отдаваться англоязычным ребятам, чтобы иметь возможность общаться без переводчика. Ну, и игроки должны быть на голову сильнее местных.

– Ваш прошлый белорусский клуб «Крумкачы» задолжал нынешнему. Как вы относитесь к потенциальному исчезновению «воронов»? Участвовали ли в краудфандинге?

– Деньги не сдавал. А к возможному исчезновению «воронов» отношусь отрицательно. В стране должны быть частные команды. Если у нас есть в чемпионате государственные команды, должны быть и частные. Чтобы была возможность сравнить, какой из клубов более рентабельный.

Я в «Крумкачах» поработал два сезона. Помню тот зрительский ажиотаж, ту культуру боления, которая там была… Мне бы очень не хотелось, чтобы это все исчезло.

– Мы так и не узнали: было ли у вас предложение от БАТЭ, когда вы расторгали контракт с «Черноморцем», или нет?

– На тот момент у меня было пять предложений.

– Борисовское среди них было?

– У меня было пять предложений, и когда поступило борисовское, я почти всем сказал «Спасибо». При этом с финансовой точки зрения были контракты в разы выше.

– Вы уже ощущаете себя частичкой БАТЭ?

– Нужно пройти с командой предсезонку, чтобы я смог ответить на этот вопрос.