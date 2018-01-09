Почему опасно «прикуривать» чужую машину 9 9.01.2018, 7:44

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Не все проявления шоферского братства полезны для авто.

В серьезный мороз многие машины либо остаются на месте до наступления более теплой погоды, либо их заводят с помощью «прикуривания» от аккумулятора другой машины. Однако подобные проявления шоферского братства могут выйти боком для тех водителей, кто творит добро, пишет autonews.ua.

Хотя бы раз в жизни «прикурить» отказывающуюся заводиться машину соседа морозным утром приходилось, скорее всего, большинству автовладельцев. Однако мало кто из них подозревает, что это могло обернуться последующими проблемами в электронике их авто. Известны также случаи, когда отзывчивый водитель в процессе помощи при запуске замерзшей машины коллеги нес и материальные потери. Чем же грозит автовладельцу доброе дело — помощь на дороге — зимой? Во первых — проблемами с собственной машиной после процедуры «прикуривания».

Старый советские «жигули» прикуривали так. Подъезжал другой «жигуль», подключали его аккумулятор к батарее запускаемой машины, водитель нажимал на педаль газа, поддерживая обороты мотора в районе 2000—3000 тысяч в минуту, а тем временем пытались заводить машину с «мертвым» аккумулятором. И никаких проблем ни для кого потом такая процедура не приносила, потому что моторы машины были карбюраторными, а из электроники в авто имелась, в лучшем случае, лишь кассетная магнитола.

Сейчас же в машинах буквально все функции «завязаны» на электронные блоки. А многие автомобилисты «прикуривают» свои напичканные электроникой авто чуть ли не также как это делали 30 лет назад. При этом электроника машины-донора испытывает мощнейшие скачки напряжения — когда электросеть авто-«приемника» энергии в момент запуска начинает буквально «жрать» ее.

Самое неприятное тут то, что эти ударные нагрузки чаще всего, сказываются не сразу, а после нескольких «прикуриваний». И добряк-владелец потом не понимает: отчего это блок управления двигателем его машины начал выдавать кучу «ошибок» или вышло из строя то или иное реле или целый электронный блок?! А все от того, что нужно было перед запуском мотора «замерзшей» машины заглушить мотор своей. Искреннее человеческое желание помочь собрату-автомобилисту, пытающемуся зимой завести мотор своего авто, может обернуться и откровенно криминальной ситуацией.

Чаще всего, сразу заметим, подобное случается на обочине оживленной трассы или улицы. Вы видите бедолагу-водителя с проводами в руках, который «голосует» возле машины с поднятым капотом. Все понятно — человек не может завестись и просит помощи у проезжающих. Вы останавливаетесь и предлагаете свою помощь, не подозревая, что вас только что заманили в криминальную ловушку. Пока вы с «бедолагой» пытаетесь завести его шарабан, его сообщник незаметно проникает в незапертый салон вашего авто и похищает вашу сумку с кошельком и документами, гаджет или другие ценности. После этого «спасенный» автомобилист благодарит за помощь и растворяется вдали, а вы остаетесь осознавать факт того, что вас нагло обокрали.