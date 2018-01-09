Эстония впервые потратит на оборону более полумиллиарда евро 1 9.01.2018, 13:27

Парламент утвердил рекордные ассигнования в программу безопасности страны.

Эстония в наступившем году впервые в своей истории потратит на оборону более 500 млн евро, заявил премьер Юри Ратас (Juri Ratas), сообщает interfax.by.

Отвечая в понедельник в парламенте на депутатский запрос относительно сокращения правительством расходов на оборонные цели, он сказал: "Наоборот, мы можем сказать, что Эстония в нынешнем году предусмотрела самый большой оборонный бюджет за все времена - разумеется, благодаря парламенту и принятому вами государственному бюджету - в котором впервые оборонный бюджет составит 524 миллиона евро или впервые превысит черту в полмиллиарда евро".

По его словам, оборонный бюджет состоит из трех основных компонентов. Первый касается развития собственных оборонных мощностей или реализации программы государственной обороны. На нее уходит 2% ВВП, что в нынешнем году составляет 490 млн евро. Во-вторых, инвестиции в создаваемую для размещенных в Эстонии сил НАТО инфраструктуру составят в нынешнем году 18 млн евро, еще 6 млн евро уйдет на текущие расходы по приему союзников.

Кроме того, нынешнее правительство создало отдельную целевую программу оборонных инвестиций на 2018-2020 годы в 60 млн евро. Из них в нынешнем году будет использовано 10 млн евро на закупку боеприпасов, а если заказы на них будут выполнены досрочно, правительство использует еще 10 млн евро. Остальные средства будут освоены в последующие годы трехлетки.

"Таким образом, мы не можем говорить о решении правительства сократить оборонные расходы, так как доля оборонного бюджета во всем ВВП последовательно предусматривается более 2%", - заявил премьер-министр.