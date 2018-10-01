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Ученые засняли, как ночные бабочки пьют слезы птиц

  • 1.10.2018, 8:19
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Фото: Science Magazine

В Бразилии туристы могут стать свидетелями удивительного явления.

Эколог Леонардо Мораес из Национального института изучения Амазонии в Манаусе заснял на видео, как бабочка пьет слезы птицы, сообщает Daily Mail.

Оказалось, что тропическая бабочка-совка (Gorgone macarea) питается слезами спящей черногорлой ручьевой муравьянки (Hypocnemoides melanopogon), птицы размером с воробья.

Мораес считает, что таким образом бабочка получает недостающие аминокислоты и соли натрия.

Все описанные ученым случаи происходили ночью, когда спящие птицы не реагировали на насекомое.


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