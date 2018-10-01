Ученые засняли, как ночные бабочки пьют слезы птиц
- 1.10.2018, 8:19
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В Бразилии туристы могут стать свидетелями удивительного явления.
Эколог Леонардо Мораес из Национального института изучения Амазонии в Манаусе заснял на видео, как бабочка пьет слезы птицы, сообщает Daily Mail.
Оказалось, что тропическая бабочка-совка (Gorgone macarea) питается слезами спящей черногорлой ручьевой муравьянки (Hypocnemoides melanopogon), птицы размером с воробья.
Мораес считает, что таким образом бабочка получает недостающие аминокислоты и соли натрия.
Все описанные ученым случаи происходили ночью, когда спящие птицы не реагировали на насекомое.