Леонид Судаленко через ООН добивается разрешения шествия в поддержку «Хартии-97» 1.10.2018, 9:35

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Правозащитник и активист профсоюза РЭП направили требование в международные инстанции.

Правозащитник Леонид Судаленко и активист профсоюза РЭП Виктор Козлов направили жалобу в Комитет ООН по правам человека, сообщает «Радыё Рацыя».

Причиной обращения стало то, что Гомельский горисполком отказал им в проведении уличного шествия в поддержку заблокированного сайта «Хартия-97».

«Причина» отказа, говорит Леонид Судаленко, - привлечение правозащитника к административной ответственности за участие в 2017 году в несанкционированных акциях протеста против декрета о «тунеядцах».

- Козлову отказали по той причине, что по улице Советской мы предполагали пройти от танка до площади Ленина. На улице Советской запрещено проводить массовые мероприятия, так как есть телевидение и горисполком - то есть местные исполнительные органы. Суд конечно же встал на сторону властей. Мы использовали все внутренние средства правовой защиты, дошли до Верховного суда.

По словам активистов, гомельские власти нарушили их право на свободу выражения мнений посредством мирных собраний.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.