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«Чепига считался блатным»

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  • 1.10.2018, 22:41
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За что молодому полковнику из «дела Скрипалей» дали Героя России.

После обнародования версии The Insider и Bellingcat о том, что «солсберийский турист» Руслан Боширов, один из подозреваемых в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, — это полковник ГРУ Анатолий Чепига, «Новой газете» удалось разыскать трех бывших солдат и офицеров, в начале 2000-х проходивших службу в 282-м отряде спецназа, который дислоцируется в Матвеевке, пригороде Хабаровска. Именно в эту часть в августе 2001-го прибыл для прохождения службы лейтенант Анатолий Чепига, с отличием окончивший Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ). Все трое попросили не называть имен — неизвестно, что из того, что они говорят, является разглашением государственной тайны.

— Боширов, с которым разговаривала Симоньян, — это не Боширов, а Анатолий Чепига. Внешне он изменился, но голос Боширова — это голос Толи, — заявил «Новой» один из трех бывших сослуживцев Чепиги по в/ч 20662.

Двое других ветеранов 282-го отряда спецназа не уверены, что Боширов и Чепига — это один и тот же человек. Правда, уточняю, они не видели Чепигу с 2006 года, когда из Хабаровска его, к тому времени уже капитана, перевели в Москву.

— После окончания училища Чепигу направили для прохождения службы в штаб 14-й бригады спецназа в Уссурийск. А уже в штабе бригады он получил предписание о направлении в Хабаровск, в наш отряд, где был назначен командиром разведгруппы, — рассказал один из собеседников.

— У него был какой-то родственник — большая шишка в администрации Хабаровского края. Он и похлопотал за Толю, чтобы его направили в Хабаровск, — добавил один из бывших сослуживцев. — Чепига считался «блатным», с ним даже командир отряда полковник Берников разговаривал подчеркнуто вежливо.

И это притом что Виталий Анатольевич Берников был авторитетным и уважаемым офицером.

В феврале 2004 года полковник Берников был утвержден одним из доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина. Сейчас он уже на пенсии.

Полковник Виталий Берников
Фото из личного архива / Одноклассники

— Звание Герой России Чепиге присвоили за Крым, — рассказал «Новой газете» выпускник ДВОКУ, бывший сослуживец Чепиги по отряду. — На стеле у памятника Рокоссовскому в училище выбиты имена выпускников, получивших звание Героя — там есть Чепига и полковник Александр Попов, выпускник ДВОКУ 1995 года (чтобы не допустить кривотолков — это точно не Александр Петров из Солсбери. — Ред.). Чепиге и Попову звание Героя России было присвоено одним закрытым указом президента и именно за Крым. Попов тогда командовал сводным отрядом спецназа, а Чепига тогда был еще подполковником. Правда, не могу даже предположить, чем конкретно Чепига занимался в Крыму.

Он же был из «ботаников»-буквоедов, из отличников в учебе, но очень посредственный офицер для «полевой» работы.

Мемориал Героев России с именами Чепиги и Попова

Наши собеседники назвали три ключевые спецоперации в Крыму в феврале 2014 года.

- Захват здания Совета министров Крыма

- Захват аэродрома Бельбек

- Разоружение бригады морской пехоты армии Украины в Феодосии.

Все три операции были проведены без кровопролития, за что Попов и Чепига и были удостоены званий Героя России.

По сведениям наших собеседников в военную академию МО России Анатолий Чепига поступил уже после Крыма, летом 2014 года.


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